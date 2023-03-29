24 Канал вирішив розібратися у ситуації і пояснити, чому ніякої верифікації насправді не відбулося і будь-хто з користувачів сьогодні може отримати таку позначку. А все завдяки змінам у соцмережі ініційованим Ілоном Маском.

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Чи справді сторінка Степана Бандери у Twitter офіційно верифікована

Ні. Жодної перевірки, підтвердження або ж верифікації сторінки не проводилося, адже за новими правилами твіттера отримати синю позначку підтвердження може будь-який профіль, який оплатив підписку вартістю в 8 доларів. Відтак синя галочка, фактично, свідчить про те, що власник сторінки – преміум користувач, який володіє підпискою Twitter Blue, про що і зазначено у відповідному сповіщенні.



"Підтверджена2 сторінка Степана Бандери у Twitter / Скриншот 24 Каналу

Важливо! Тепер синя галочка – це лише пародія на верифікацію, оскільки вона більше не сигналізує про якість. Але візуальна схожість здається навмисною та покликаною створити максимальну плутанину.

Попри те, що досі на таких профілях є повідомлення, що сторінка підтверджена, насправді це не так. Раніше соцмережа вже стикалася з напливом фейкових акаунтів з так званим офіційним підтвердженням, тоді навіть довелося зупинити розгортання підписки. Однак вагомих змін не з'явилося і попри обіцянки банити сторінки, які прикидаються відомими особистостями досі виникають курйозні ситуації, які не рідко призводять до поширення фейків, різного роду скаму та криптовалютного шахрайства.

Що ж до сторінки Степана Бандери у Twitter, позитивним моментом в історії є волання нажаханих росіян, які взагалі ніколи не розбираються у ситуації і досі не розуміють, що відбувається.

А тим часом Twitter іде на дно

Минуло п'ять місяців відтоді, як підприємець-мільярдер Ілон Маск купив платформу мікроблогів Twitter, і з того часу він вніс низку змін, які викликали обурення серед користувачів. Раніше Twitter був відомий своєю здатністю поширювати інформацію в режимі реального часу та надавати доступ до експертних знань. Для журналістів та експертів це було першоджерело, де вони могли підслуховувати розмови між цікавими людьми. Однак після приходу до влади Ілона Маска він взявся за демонтаж усього, що робило Twitter цінним.

Схоже Маск поставив собі за мету витіснити експертів, відлякати знаменитостей, залякати репортерів і винагородити поганих акторів, спамерів і підлабузників, які процвітають в інформаційному вакуумі. В результаті, платформа Twitter була фактично знищена. Те, що залишилося, схоже на привид колишньої соцмережі. Кожне рішення, яке приймає Маск, спричиняє черговий відтік експертів, оскільки все більше відданих користувачів здаються і йдуть геть.

Справжні користувачі обурені тим, що їх шантажують, змушуючи платити Маску, щоб довести, ким вони є насправді. Ці люди є основним компонентом цінності мережі, і, звичайно, вони не повинні і не будуть платити. Як наслідок, їхня присутність у Twitter знизиться, що, своєю чергою, спричинить ще більшу шкоду, оскільки користувачам, які бажають знайти якісну інформацію, буде дедалі важче.

Крім того, лише користувачі, які платять, матимуть право голосу в майбутніх політичних опитуваннях у Twitter, а це означає, що Маск гарантуватиме, що популістські рішення будуть сфальсифіковані на користь його фанатів. Однак це виглядає як чистий тролінг, оскільки він все одно не дотримується результатів опитувань, які йому не подобаються.

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Маск швидко та впевнено спрямовує Twitter в русло чистого хаосу. Не схоже на те, що він заробляє на цьому гроші. За даними Sensor Tower, з моменту перезапуску Twitter Blue три місяці тому він отримав лише 11 мільйонів доларів доходу від підписки, а сама компанія подешевшала з 40 до 20 мільярдів доларів. Досі не зовсім зрозуміло, що відбувається, але така поведінка Маска може зрештою призвести до загибелі Twitter.