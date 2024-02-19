Експеримент був проведений групою дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) у співпраці з Indie Semiconductor Inc., Лабораторією реактивного руху NASA (JPL), Amazon Web Services і стартапом GuRu Wireless, афілійованим з Caltech.

Читайте на сайті Зонди інопланетних цивілізацій, можливо, вже відвідували Землю, кажуть науковці

Команда використовувала пристрій під назвою Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment або MAPLE, який являє собою невеликий супутник типу кубсат, здатний збирати сонячну енергію за допомогою фотоелектричних елементів і перетворювати її в радіочастотну енергію за допомогою антенних решіток.

Потім супутник синтезував промінь радіочастотної енергії і передав його на Землю, де приймач і перетворювач, розташований на даху Лабораторії Мура в Каліфорнійському технологічному інституті, вловив і перетворив сигнал на постійний струм.



Супутник MAPLE / Фото Caltech

Місія під назвою Space Solar Power Demonstration (SSPD-1) була запущена 3 січня 2023 року за допомогою ракети SpaceX Falcon 9, яка доставила супутник на низьку навколоземну орбіту. Після двох місяців випробувань і калібрування команда змогла успішно продемонструвати передачу енергії з космосу на Землю, що стало важливою віхою в галузі космічної сонячної енергетики.

Команда розробників SSPD-1 сподівається подолати ці виклики і прокласти шлях до широкомасштабного розгортання космічної сонячної енергетики в майбутньому. Їхня кінцева мета – створити сузір'я супутників, подібних до SSPD-1, які зможуть передавати на Землю енергію, достатню для забезпечення 10 000 домогосподарств.

Однак до цього ще далеко, оскільки поточний експеримент зафіксував лише частину енергії, що генерується супутником. За оцінками команди, MAPLE зібрав на орбіті від 175 до 251 мВт сонячної енергії, але лише 1 мВт енергії досяг наземної станції.

Навіщо нам це потрібно

Космічна сонячна енергетика – це багатообіцяюча концепція, яка має на меті використати рясну і безперебійну сонячну енергію, доступну в космосі, і доставити її на Землю, де вона може бути використана для промисловості, домогосподарств та інших цілей.

На відміну від наземних сонячних панелей, на роботу яких впливають погода, пори року та нічний час доби, орбітальні сонячні панелі можуть генерувати енергію безперервно, якщо вони орієнтовані на сонце. Однак проблема полягає в тому, щоб знайти надійний і ефективний спосіб передачі енергії з орбіти на Землю, не втрачаючи при цьому занадто багато енергії, не створюючи перешкод і не завдаючи шкоди навколишньому середовищу або живим істотам.

Дивіться також SpaceX запустила перший приватний місячний посадковий апарат

Дослідники планують продовжувати вдосконалювати свою технологію і проводити більше експериментів, щоб оптимізувати продуктивність і безпеку системи. Вони також сподіваються викликати більший інтерес та інвестиції в галузі космічної сонячної енергетики, яка, на їхню думку, може стати "святим граалем" енергії для більш зеленого і світлого майбутнього.