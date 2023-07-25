Гренландія без льоду
Геологи отримали докази того, що осадові породи безпосередньо під нинішнім крижаним щитом відкладались у вільному від льоду середовищі в період помірного потепління з 424 000 до 374 000 років тому. Це танення спричинило підвищення рівня моря на земній кулі щонайменше на 2 метри.
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Це перший незаперечний доказ того, що більша частина гренландського крижаного щита зникла з настанням потепління,
– каже геофізик з Університету Вермонта Пол Бірман.
Вчені вивчили кварц зі зразка породи. Всередині нього накопичилися ізотопи берилію та алюмінію, які утворюються в землі під впливом космічних променів. Саме завдяки цьому вдалося встановити, як довго породи лежали на відкритій поверхні – приблизно 14 000 років.
Нове дослідження показує, що острів повністю розтанув і вкрився рослинністю в період "міжльодовикового періоду". Температури тоді були такими ж або трохи теплішими, ніж сьогодні. Після цього він знову почав замерзати.
А що сьогодні
Найімовірніше, крижаний щит Гренландії більш чутливий до антропогенної зміни клімату, ніж вважалося раніше. У найближчі століття мерзлота необоротно і швидко розтане, вважають учені. Розуміння минулого Гренландії дуже важливе для прогнозування реакції на потепління клімату в майбутньому.
Якщо розтопити тільки частину Гренландського крижаного щита, рівень моря різко підвищиться. Моделюючи темпи танення і реакцію на високий рівень вуглекислого газу, ми бачимо, що рівень моря підніметься на метри, а можливо, і на десятки метрів. А потім подивіться на висоту Нью-Йорка, Бостона, Маямі, Амстердама, на Індію та Африку – більшість мегаполісів розташовані приблизно на рівні моря,
– зауважила професорка Теммі Ріттенур.
Ми вже маємо свідчення того, що Гренландія швидко тане.
- Ще у 2021 році спостереження виявили, що лише за один спекотний липневий день там розтануло 8,5 мільярда тонн льоду.
- Через кілька тижнів на острові вперше за всю історію спостережень пішов дощ. Це швидко назвали природною катастрофою, оскільки рідкі опади в цьому регіоні мають довготривалі негативні наслідки.
- У 2023 році вчені заявили, що льодовиковий щит Гренландії дуже близький до точки неповернення, після якої реагувати буде вже пізно.