Гренландія без льоду

Геологи отримали докази того, що осадові породи безпосередньо під нинішнім крижаним щитом відкладались у вільному від льоду середовищі в період помірного потепління з 424 000 до 374 000 років тому. Це танення спричинило підвищення рівня моря на земній кулі щонайменше на 2 метри.

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Це перший незаперечний доказ того, що більша частина гренландського крижаного щита зникла з настанням потепління,

– каже геофізик з Університету Вермонта Пол Бірман.

Вчені вивчили кварц зі зразка породи. Всередині нього накопичилися ізотопи берилію та алюмінію, які утворюються в землі під впливом космічних променів. Саме завдяки цьому вдалося встановити, як довго породи лежали на відкритій поверхні – приблизно 14 000 років.

Нове дослідження показує, що острів повністю розтанув і вкрився рослинністю в період "міжльодовикового періоду". Температури тоді були такими ж або трохи теплішими, ніж сьогодні. Після цього він знову почав замерзати.

А що сьогодні

Найімовірніше, крижаний щит Гренландії більш чутливий до антропогенної зміни клімату, ніж вважалося раніше. У найближчі століття мерзлота необоротно і швидко розтане, вважають учені. Розуміння минулого Гренландії дуже важливе для прогнозування реакції на потепління клімату в майбутньому.

Якщо розтопити тільки частину Гренландського крижаного щита, рівень моря різко підвищиться. Моделюючи темпи танення і реакцію на високий рівень вуглекислого газу, ми бачимо, що рівень моря підніметься на метри, а можливо, і на десятки метрів. А потім подивіться на висоту Нью-Йорка, Бостона, Маямі, Амстердама, на Індію та Африку – більшість мегаполісів розташовані приблизно на рівні моря,

– зауважила професорка Теммі Ріттенур.

Ми вже маємо свідчення того, що Гренландія швидко тане.