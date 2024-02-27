Ця обсерваторія стежить за космічними променями і гамма-променями, щоб виявити гігантську бульбашку гамма-випромінювання в зореутворюючому регіоні Cygnus OB2, що знаходиться на відстані близько 4700 світлових років від Землі.

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Гамма-бульбашка містила багато фотонів з енергією понад 1 ПеВ (петелектронвольт, 10^15 еВ), з піком у 2,5 ПеВ. Це свідчило про те, що всередині структури існував природний прискорювач частинок, який надавав їм величезну енергію. Потужності цього прискорювача було достатньо, щоб розігнати частинки до 20 ПеВ і викинути їх за межі бульбашки.

Найбільш вірогідним джерелом прискорення частинок, на думку вчених, є молоді та гарячі зорі типу O і B в центрі Cygnus OB2. Інтенсивність гамма-випромінювання цих зірок настільки висока, що воно вибиває протони з навколишнього міжзоряного газу, тим самим прискорюючи їх.

Чому це важливе відкриття

Спостереження китайської команди вперше пов'язує космічні промені з такою високою енергією з астрофізичним об'єктом або явищем у нашій галактиці. Вважається, що походження космічних променів з енергією нижче 1 ПеВ відбувається зсередини галактики, тоді як промені з енергією вище 10 ПеВ мають невідоме походження.

Це відкриття може допомогти розгадати таємницю космічних прискорювачів та їхню роль в еволюції галактики.

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Обсерваторія LHAASO продовжить спостереження за цим та іншими зореутворюючими регіонами, щоб отримати більше інформації про спостережувані процеси.