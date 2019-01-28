NASA захищатиме Землю від астероїдів

Поки Ілон Маск готується до експедиції на Марс, китайці штурмують Місяць, а росіяни розповідають, як вони всіх випередять та всюди заснують колонії – американці зосередились на новому завданні. Американське космічне агентство NASA почало розробку захисту Землі від астероїдної небезпеки.

Агентство взялося за випуск та тестування зондів, які мають збивати метеорити з їхніх орбіт таким чином, аби ті не поцілили по нашій планеті. В цій програмі їм допомагають європейці. Втім, йдеться не лише про "ефект більярдної кулі".

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Удар великого астероїду може просто знищити все людство. Якщо, скажімо, завтра орбітальні телескопи зафіксують подібне небесне тіло, яке прямуватиме курсом на зіткнення з Землею – Землі, відверто кажучи, не буде, чим захиститися. Жодної бодай трохи ефективної системи відвернення подібної катастрофи в жодної країни світу нема.

Як розлучити "близнюків"?

Тепер, вважає NASA, це має змінитися. Агентство розпочало розробку та підготовку космічних зондів, які мають "відбивати" загрозливі астероїди в космосі. Перший практичний експеримент із такого "відбиття" заплановано провести в жовтні 2022 року. Якщо вийде – на орбіту Землі буде виведена ціла ескадра подібних зондів, які чатуватимуть за загрози в повній бойовій готовності – про всяк випадок.

Об'єктом для експерименту був обраний подвійний астероїд Дідімос – дві порівняно великих космічних каменюки, які літають поруч одна з одною. Більша з них має приблизний діаметр у 800 метрів, менша – близько 150 метрів. Обидва «близнюки» пересуваються по космосу на відстані близько кілометра один від одного. Подібні подвійні астероїди трапляються доволі часто – приблизно кожен шостий метеор, який обертається навколо землі, складається принаймні з двох об'єктів.

Проблема полягає в тому, що, якщо астероїд подібних розмірів справді вдарить по Землі – станеться лихо. Його маса дасть змогу йому дістатися земної поверхні й не згоріти в атмосфері, а вибух, якого може спричинити така «бомба», буде нищівнішим, ніж вибух ядерної боєголовки. З іншого боку – насправді, немає жодної потреби надсилати до такого небесного тіла кораблі з астронавтами чи запускати в космос ті ж ядерні ракети, як це робили герої численних "апокаліптичних" блокбастерів. Досить просто міцно вдарити по астероїдові, аби змінити його орбіту таким чином, щоб він пролетів повз Землю – й нехай собі летить далі...

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Саме таким "космічним більярдом" і бажають зайнятися американські вчені. 500-кілограмовий зонд із назвою "Дарт" має 7 жовтня 2022 року якомога міцніше штовхнути менший з "братів-Дідімосів", розігнавшись для цього до швидкості в 21 600 кілометрів за годину. Цей поштовх повинен змінити орбітальну швидкість астероїда лише на 0,4 міліметри на секунду – начебто й небагато, але досить, аби цей ефект можна було б зафіксувати та виміряти за допомоги земних телескопів. Якщо вдасться – це буде доказом, що зміна імпульсу або "ефект більярдної кулі" функціонує й в космосі. В цьому й зараз ніхто не має особливих сумнівів, але все ж таки слід подібні речі перевіряти на практиці.

Як поцілити кулею в кулю?

Насправді, втрапити в космосі в подібну ціль – справа не така вже й проста. Є така ковбойська примовка – мовляв, легше через океан поцілити кулею в кулю. Воно, певно, й справді легше, бо тут доведеться поціляти малесеньким (за космічними масштабами) зондом в трохи більший астероїд, через мільйони кілометрів "світового океану", та ще й за умови, що астероїд той летить із шаленою швидкістю.

NASA буде дробити астероїди

Для цього доведеться якомога краще підготуватися та прицілитися. Ще й зробити це заздалегідь. "Стартове вікно" для зонда Dart (мається на увазі не стрілочка, якою поціляють в мішень у відомій грі, а абревіатура Double Asteroid Redirection Test) розміром 12,5 на 2,4 метри буде відчиненим з кінця грудня 2020 року до травня 2021 року. Саме в цей часовий проміжок треба буде запустити ракету, аби зонд дістався Дідімоса. Раніше чи пізніше – і він пролетить повз ціль.

На момент рандеву "Дарта" та Дідімоса подвійний астероїд масою приблизно в 530 мільйонів тон перебуватиме на відстані приблизно в 11 мільйонів кілометрів від Землі. Автоматична та автономна навігаційна система має потурбуватися про те, щоб зонд справді поцілив у метеор, а бортова камера повинна все це зняти та передати на Землю.

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Насправді, відкритий 11 квітня 1996 року подвійний астероїд Дідімос ніякої небезпеки для Землі собою не являє – його, власне, й обрали для експерименту саме тому, що його орбіта проходить досить далеко від нашої планети й навіть у випадку, якщо удар зонда зрушить його в якийсь неправильний бік – він все одно промине Землю на великій відстані. Ідеально для тесту.

А перевірятися буде не лише сама концепція "більярдної кулі". Йдеться ще й про перевірку нового електричного (іонного) двигуна NEXT-C – і ця перевірка може виявитися хіба що не важливішою, ніж гра в "космічний більярд". Тому що іонний двигун, омріяний поколіннями дослідників – це, практично, ключ до всієї Сонячної системи. Космічні кораблі з таким двигуном і справді зможуть, як мріє Ілон Маск, забезпечити заснування колоній на Марсі, а вже Місяць стане своєрідним "заднім подвір’ям" Землі.

Втім, до цього ще дожити треба, а поки що перший космічний іонний двигун, розроблений вченими з дослідницького центру Гленна в Клівленді, буде встановлено на Dart. Зонд буде обладнано сонячними батареями, які мають підживлювати двигун в дорозі. Іонний потік забезпечить зондові потрібну швидкість.

Разом і метеори бити легше

Хоча програма Dart вважається розробкою NASA та університету Джона Гопкінса, без міжнародного співробітництва тут не обійшлося – власне, як і в будь-якому космічному проекті. В здійсненні програми американським вченим допомагають їх європейські колеги з космічного агентства ESA. Вони розробляють власний, дублюючий зонд, який теж має летіти до астероїда Дідімос. Зонд "Гера" має стартувати в 2023 році й летіти за "Дартом", аби мати змогу записати дані про зіткнення американського зонду з метеором – дублювання в космосі ніколи не завадить, дані мають дістатися Землі за будь-яку ціну.

Окрім того, ESA дала завдання приватній дослідницькій компанії GomSpace розробити наносателіт, якого треба буде висадити на меншому з астероїдів Дідімос (його ще називають Дідімун). Зонд "Ювентас" вартістю в 400 тисяч євро та розміром приблизно з коробку для черевиків має виміряти поле тяжіння астероїду та його внутрішню структуру.

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Ці дані теж є важливими для розробки сталої технології відбиття астероїдів від Землі. Тому що поведінка кожного такого об’єкту при зіткненні напряму залежить від того, з чого він складається, яку має щільність та який рельєф поверхні. Ніхто ж не бажає вперіщити по астероїдові так, що він, наприклад, розвалиться замість того, щоб відскочити, й уламки посиплються-таки на Землю...

Поки що людство продовжує залишатися беззахисним перед ударами астероїдів – нема ніякої техніки, нема жодної концепції. Нинішній експеримент – це лише перший крок. Навіть, якщо він буде вдалим – минуть десятки років, доки система захисту буде повністю вкомплектована та готова. Можна лише сподіватися, що до того моменту людство виживе – чи астероїди не впадуть, чи самі себе не повбиваємо... А чи слідом за Маском розселимося по Сонячній системі.

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