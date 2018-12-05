Acer представила в Украине самый легкий 15,6-дюймовый ноутбук в мире
Компания Acer представила в Украине свой новый ноутбук Swift 5 (SF515-51T). Его вес - всего 990 г, поэтому как уверяют в компании, - самый легкий 15,6-дюймовый ноутбук в мире.
Об этом пишет издание tehnot.com.
Корпус изготовлен из магния, именно в этом залог легкости аппарата. Что касается цветов, то на выбор у пользователя синий и серебристый.
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Ноутбук весит меньше килограмма
Дисплей устройства, как уже упоминалось, 15,6 дюйма. Он сенсорный с разрешением 1920х1080 пикселей. Шарнир позволяет развернуть ноутбук на 180 градусов. Толщина боковых рамок экрана составила 5,87 мм.
Устройство может работать на процессоре Intel Core i5-8265U или i7-8565U в паре с 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Что касается флэш-накопителя, то предусмотрено 512 ГБ. Автономность работы составляет 10 часов.
Цена стартует от 42 900 гривен
Swift 5 (SF515-51T) поступит в продажу в Украине уже в этом месяце. Его цена стартует от 42 900 гривен.
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