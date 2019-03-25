Apple представила конкурента Netflix – Apple TV
В рамках весенней презентации Apple представила новые сервисы. К слову, на презентации не представили ни один из гаджетов.
Что представила Apple? Кроме стримингового сервиса, были представлены Apple News+ и Apple Card, которые ориентированы на жителей США. Кроме того, был представлен сервис Apple Arcade, посвященный играм, и уже доступен по всему миру.
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Apple TV Channels. Следующим крупным анонсом стал сервис Apple TV Channels, который будет конкурировать с Netflix, Amazon Prime и другими.
Каналы на Apple TV Channels
Что интересно, подписка откроет доступ к множеству проектов партнеров, таких как HBO и Showtime.
Основные детали:
- Используется машинное обучение, поэтому вы получите индивидуальную подборку;
- Сервис будет доступен не только на устройствах Apple, но и на смарт-телевизорах и Amazon Fire TV;
- Запуск состоится уже в мае 2019 года. Вам нужно всего лишь обновить приложение Apple TV. Цена будет объявлена позже.
Apple TV+. Кроме того, Apple анонсировала абсолютно новый сервис TV+. Это уже полноценный аналог Netflix. На сервисе будут выходить эксклюзивные сериалы и фильмы.
Apple TV+ даст доступ к эксклюзивным шоу и фильмам известных актеров и режиссеров
Главное о Apple TV+:
- Стивен Спилберг занимается проектом "Удивительные истории";
- Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон представили "Утреннее шоу" (The Morning Show);
- Ожидается шоу с Джейсоном Момоа;
- Комик Кумаил Нанджиани с шоу Little America, которое представит "истории людей, которых считают иммигрантами";
- Будет детский контент;
- Джей-Джей Абрамс и Сара Бариллес работают над своим проектом;
- Более 100 звезд и режиссеров приняли участие в создании шоу;
- Возможность загружать сериалы для просмотра оффлайн;
- Никакой рекламы;
- Опра Уинфри выпустит два документальных фильма.
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