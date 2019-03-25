Apple представила конкурента Netflix – Apple TV

В рамках весенней презентации Apple представила новые сервисы. К слову, на презентации не представили ни один из гаджетов.

Что представила Apple? Кроме стримингового сервиса, были представлены Apple News+ и Apple Card, которые ориентированы на жителей США. Кроме того, был представлен сервис Apple Arcade, посвященный играм, и уже доступен по всему миру.

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Apple TV Channels. Следующим крупным анонсом стал сервис Apple TV Channels, который будет конкурировать с Netflix, Amazon Prime и другими.



Каналы на Apple TV Channels

Что интересно, подписка откроет доступ к множеству проектов партнеров, таких как HBO и Showtime.

Основные детали:

Используется машинное обучение, поэтому вы получите индивидуальную подборку; Сервис будет доступен не только на устройствах Apple, но и на смарт-телевизорах и Amazon Fire TV; Запуск состоится уже в мае 2019 года. Вам нужно всего лишь обновить приложение Apple TV. Цена будет объявлена ​​позже.

Apple TV+. Кроме того, Apple анонсировала абсолютно новый сервис TV+. Это уже полноценный аналог Netflix. На сервисе будут выходить эксклюзивные сериалы и фильмы.



Apple TV+ даст доступ к эксклюзивным шоу и фильмам известных актеров и режиссеров

Главное о Apple TV+:

Стивен Спилберг занимается проектом "Удивительные истории"; Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон представили "Утреннее шоу" (The Morning Show); Ожидается шоу с Джейсоном Момоа; Комик Кумаил Нанджиани с шоу Little America, которое представит "истории людей, которых считают иммигрантами"; Будет детский контент; Джей-Джей Абрамс и Сара Бариллес работают над своим проектом; Более 100 звезд и режиссеров приняли участие в создании шоу; Возможность загружать сериалы для просмотра оффлайн; Никакой рекламы; Опра Уинфри выпустит два документальных фильма.

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