Apple представила конкурента Netflix – Apple TV

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Apple представила конкурента Netflix – Apple TV
Apple представила конкурента Netflix – Apple TV / The Verge

В рамках весенней презентации Apple представила новые сервисы. К слову, на презентации не представили ни один из гаджетов.

Что представила Apple? Кроме стримингового сервиса, были представлены Apple News+ и Apple Card, которые ориентированы на жителей США. Кроме того, был представлен сервис Apple Arcade, посвященный играм, и уже доступен по всему миру.

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Apple TV Channels. Следующим крупным анонсом стал сервис Apple TV Channels, который будет конкурировать с Netflix, Amazon Prime и другими.

Apple TV Channels
Каналы на Apple TV Channels

Что интересно, подписка откроет доступ к множеству проектов партнеров, таких как HBO и Showtime.

Основные детали:

  1. Используется машинное обучение, поэтому вы получите индивидуальную подборку;
  2. Сервис будет доступен не только на устройствах Apple, но и на смарт-телевизорах и Amazon Fire TV;
  3. Запуск состоится уже в мае 2019 года. Вам нужно всего лишь обновить приложение Apple TV. Цена будет объявлена ​​позже.

Apple TV+. Кроме того, Apple анонсировала абсолютно новый сервис TV+. Это уже полноценный аналог Netflix. На сервисе будут выходить эксклюзивные сериалы и фильмы.

Apple TV +
Apple TV+ даст доступ к эксклюзивным шоу и фильмам известных актеров и режиссеров

Главное о Apple TV+:

  1. Стивен Спилберг занимается проектом "Удивительные истории";
  2. Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон представили "Утреннее шоу" (The Morning Show);
  3. Ожидается шоу с Джейсоном Момоа;
  4. Комик Кумаил Нанджиани с шоу Little America, которое представит "истории людей, которых считают иммигрантами";
  5. Будет детский контент;
  6. Джей-Джей Абрамс и Сара Бариллес работают над своим проектом;
  7. Более 100 звезд и режиссеров приняли участие в создании шоу;
  8. Возможность загружать сериалы для просмотра оффлайн;
  9. Никакой рекламы;
  10. Опра Уинфри выпустит два документальных фильма.

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Теги: Новости Техно Apple Техно Интернет
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