Изобретен революционный способ заряжать батареи электрокаров за 10 минут

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Ученые открыли революционный способ зарядки электрокаров / consumerreports

Исследователи из Университета штата Пенсильвания открыли способ быстрой зарядки литиевых аккумуляторных батарей электромобилей за 10 минут. Такого заряда хватит на преодоление 320-480 километров.

Ученые уверяют, что внедрение технологии не требует особых изменений в конструкции аккумуляторов, сообщает Cell.

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Такой 10-минутный заряд – тренд будущего. Его необходимо ввести в электромобили, так как технология решает проблему со страхом недостатка заряда, чтобы добраться до места назначения,
– отметил профессор Чао-Янг Ванг.

Для быстрого заряда аккумулятора необходимо за короткий промежуток времени передать ему большой объем энергии, а это приводит к отложению лития на электроде аккумулятора и последующей быстрой деградации.

Как работает новая технология

Исследователи обнаружили, что если заряжать батарею при высокой температуре, около 60 градусов Цельсия, а затем быстро охлаждать ее, то зарядку можно выполнять без отложения лития и с высокой мощностью.

Для создания нужных условий команда встроила никелевую фольгу в литиевый элемент батареи в качестве нагревательного элемента. Ученым удалось быстро зарядить аккумулятор 2500 раз, потеряв при этом 8,3% исходной емкости, что считается хорошим результатом (целевой показатель Министерства энергетики США – 500 циклов зарядки с потерями в 20% емкости).

Ученые продемонстрировали реальную технологию быстрого заряда аккумуляторов электрокаров, которая не приводит к их деградации. Производителям только нужно взять результаты исследования в работу и реализовать такой способ зарядки на станциях.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Электромобиль
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