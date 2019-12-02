Изобретен революционный способ заряжать батареи электрокаров за 10 минут
Исследователи из Университета штата Пенсильвания открыли способ быстрой зарядки литиевых аккумуляторных батарей электромобилей за 10 минут. Такого заряда хватит на преодоление 320-480 километров.
Ученые уверяют, что внедрение технологии не требует особых изменений в конструкции аккумуляторов, сообщает Cell.
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Такой 10-минутный заряд – тренд будущего. Его необходимо ввести в электромобили, так как технология решает проблему со страхом недостатка заряда, чтобы добраться до места назначения,
– отметил профессор Чао-Янг Ванг.
Для быстрого заряда аккумулятора необходимо за короткий промежуток времени передать ему большой объем энергии, а это приводит к отложению лития на электроде аккумулятора и последующей быстрой деградации.
Как работает новая технология
Исследователи обнаружили, что если заряжать батарею при высокой температуре, около 60 градусов Цельсия, а затем быстро охлаждать ее, то зарядку можно выполнять без отложения лития и с высокой мощностью.
Для создания нужных условий команда встроила никелевую фольгу в литиевый элемент батареи в качестве нагревательного элемента. Ученым удалось быстро зарядить аккумулятор 2500 раз, потеряв при этом 8,3% исходной емкости, что считается хорошим результатом (целевой показатель Министерства энергетики США – 500 циклов зарядки с потерями в 20% емкости).
Ученые продемонстрировали реальную технологию быстрого заряда аккумуляторов электрокаров, которая не приводит к их деградации. Производителям только нужно взять результаты исследования в работу и реализовать такой способ зарядки на станциях.
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