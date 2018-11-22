Какие товары самые популярные среди украинцев перед "Черной пятницей"

76 Читати новину українською
Топ-10 товаров перед "Черной пятницей"
Топ-10 товаров перед "Черной пятницей" / prozoro.info

Аналитики назвали товары, которыми больше всего интересовались украинцы перед "Черной пятницей".

Об этом сообщил сервис сравнения цен Price.UA.

Читайте также: Почему украинцы стали больше покупать в Китае

Руководитель проекта Ксения Левченко рассказала, что команда сравнила данные за первую половину октября и первую половину ноября. Аналитики выяснили, что популярность товаров вырастает в 4-12 раз перед "Черной пятницей".

Смотрите топ-10 самых популярных товаров перед "Черной пятницей" в инфографике

Интересно, что в категории "Мобильные телефоны" самыми популярными моделями стали:

  1. Apple iPhone 7 32Gb
  2. Xiaomi Redmi Note 5 4 / 64Gb
  3. Samsung Galaxy S8 64Gb

Кроме того, одна из самых популярных категорий за последние две недели – "Микроволновые печи". Больше всего пользователи предпочитают Samsung, Bosch и LG.

Теги: Новости Украины Техно Бытовая техника мобильные устройства статистика
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
сегодня 12:31 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
5688
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
21 ноября 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
416
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
20 ноября 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
399
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
255
Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
19 ноября 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3085
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
18 ноября 20:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 773
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук