Какие товары самые популярные среди украинцев перед "Черной пятницей"
Аналитики назвали товары, которыми больше всего интересовались украинцы перед "Черной пятницей".
Об этом сообщил сервис сравнения цен Price.UA.
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Руководитель проекта Ксения Левченко рассказала, что команда сравнила данные за первую половину октября и первую половину ноября. Аналитики выяснили, что популярность товаров вырастает в 4-12 раз перед "Черной пятницей".
Смотрите топ-10 самых популярных товаров перед "Черной пятницей" в инфографике
Интересно, что в категории "Мобильные телефоны" самыми популярными моделями стали:
- Apple iPhone 7 32Gb
- Xiaomi Redmi Note 5 4 / 64Gb
- Samsung Galaxy S8 64Gb
Кроме того, одна из самых популярных категорий за последние две недели – "Микроволновые печи". Больше всего пользователи предпочитают Samsung, Bosch и LG.
Источник: Техно
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