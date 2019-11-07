Lifecell запускает в Украине eSIM-карту
Украинский мобильный оператор lifecell анонсировал запуск eSIM-карты. В фирменном магазине оператора уже можно оформить предварительный заказ на стартовый пакет eSIM.
Об этом сообщили на официальной странице lifecell в Facebook. Правда, фактически продажа eSIM еще не стартовала, ибо очевидно ее еще нет в наличии.
Интересно: Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
"Мы начали поддерживать новейший стандарт SIM-карт – eSIM. Карта, встроенная в смартфон, уже стало стандартом для флагманских смартфонов крупнейших брендов. Так что спешите оформить предварительный заказ на обслуживание eSIM на сайте lifecell, ведь будущее уже здесь", – прокомментировали новость в оператора.
При этом в lifecell советует убедиться, действительно ли смартфон поддерживает eSIM.
Цена вопроса. Стоимость стартового пакета составляет 150 гривен. Далее пользователю нужно отсканировать QR-код с ваучера и выбрать соответствующий тариф.
Как установить карту eSIM
Что такое eSIM?Это встроенная или электронная SIM. Она работает благодаря специальному чипу в смартфоне. То есть для работы сети не надо открывать слот и вставлять туда пластиковую SIM-карту. Важным преимуществом eSIM является то, что чип может использовать сразу несколько разных номеров.
Какие девайсы поддерживают eSIM? Это означает, что владельцы iPhone наконец могут пользоваться двумя SIM-картами.
Конкретно eSIM поддерживают:
- iPhone Xs,
- iPhone Xs Max,
- iPhone Xr,
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro,
- Google Pixel 3,
- Google Pixel 3 XL,
- Surface Pro
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно