Lifecell запускает в Украине eSIM-карту

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Lifecell запускает в Украине eSIM-карту
Lifecell запускает в Украине eSIM-карту / habr.com

Украинский мобильный оператор lifecell анонсировал запуск eSIM-карты. В фирменном магазине оператора уже можно оформить предварительный заказ на стартовый пакет eSIM.

Об этом сообщили на официальной странице lifecell в Facebook. Правда, фактически продажа eSIM еще не стартовала, ибо очевидно ее еще нет в наличии.

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"Мы начали поддерживать новейший стандарт SIM-карт – eSIM. Карта, встроенная в смартфон, уже стало стандартом для флагманских смартфонов крупнейших брендов. Так что спешите оформить предварительный заказ на обслуживание eSIM на сайте lifecell, ведь будущее уже здесь", – прокомментировали новость в оператора.

При этом в lifecell советует убедиться, действительно ли смартфон поддерживает eSIM.

Цена вопроса. Стоимость стартового пакета составляет 150 гривен. Далее пользователю нужно отсканировать QR-код с ваучера и выбрать соответствующий тариф.

Як встановити eSIM-картку

Как установить карту eSIM

Что такое eSIM?Это встроенная или электронная SIM. Она работает благодаря специальному чипу в смартфоне. То есть для работы сети не надо открывать слот и вставлять туда пластиковую SIM-карту. Важным преимуществом eSIM является то, что чип может использовать сразу несколько разных номеров.

Какие девайсы поддерживают eSIM? Это означает, что владельцы iPhone наконец могут пользоваться двумя SIM-картами.

Конкретно eSIM поддерживают:

  • iPhone Xs,
  • iPhone Xs Max,
  • iPhone Xr,
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro,
  • Google Pixel 3,
  • Google Pixel 3 XL,
  • Surface Pro

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Теги: Новости Техно Техно Интернет
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