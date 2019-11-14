Motorola RAZR 2019: компания перевыпустила свою легендарную модель телефона

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Motorola RAZR 2019 – дата выхода, цена, характеристики
Motorola RAZR / amp.cnn.com

Компания Motorola не часто удивляет пользователей новыми моделями устройств. Поэтому, пока производитель работает над свежими идеями (мы на это надеемся), нам еще раз представили свою культовую модель Motorola RAZR.

Как передает amp.cnn.com, обновленная версия RAZR сохранила классический дизайн раскладного телефона. Но надо отдать должное, складной смартфон, которым сейчас является Motorola RAZR 2019, выглядит довольно свежо и интересно в наше время.

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Что нового? Новинка получила новый шарнир, который Motorola называет "Flex View". Устройство имеет 6,6-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9.

Motorola RAZR 2019
Выглядит Motorola RAZR 2019 интересно

Дополнительный дисплей также получил OLED-панель. Однако, его диагональ меньше – на 2,7 дюйма с соотношением 4:3. На нем отображается время и сообщение.

Устройство складывается сверху вниз, как классическая жабка. К примеру, Galaxy Fold, который тоже является складным смартфоном, закрывается слева направо или справа налево. Также Motorola разработала дисплей с подвижной металлической опорой, которая должна добавить устройству прочности.

Motorola RAZR 2019
Motorola RAZR 2019 получил два полноценных экрана

Сердцем нового устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ встроенной и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера имеет только один модуль – с разрешением 16 Мп. Фронтальная камера имеет 5 Мп. Емкость батареи составляет 2510 мАч.

Цена. Новую версию Motorola RAZR оценили в 1499 долларов (37 500 гривен). Он поступит в продажу в январе 2020 года.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Motorola
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