Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили в Украине: цена шокирует

Компания Samsung представила свой первый смартфон с гибким дисплеем Galaxy Fold в феврале. Сначала украинское представительство заявило, что этот революционный смартфон украинцы не увидят. Однако, уже в октябре нас порадовали – Galaxy Fold все же появится на украинском рынке.

4 декабря в Киеве состоялась официальная презентация новинки.

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Характеристики

В разложенном виде Samsung Galaxy Fold имеет 7,3-дюймовый Dynamic AMOLED экран с разрешением 2152×1536 пикселей. В сложенном виде диагональ составляет 4,6 дюйма. В комплект входит специальный защитный чехол.

Он работает на топовом 8-ядерном процессоре Snapdragon 855 в паре с 12 ГБ встроенной памяти. Флеш-накопителя здесь предусмотрено 512 ГБ.



Samsung Galaxy Fold представили в Украине

Емкость аккумулятора составляет 4380 мАч. Он состоит из двух батарей. Как рассказал производитель, система питания может автономно перезаряжаться, чтобы избежать перегрева. Она также имеет интеллектуальную систему энергосбережения, которая отключает приложения, которыми вы не пользуетесь. Таким образом происходит экономия энергии.

Работает новинка под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Камеры

Galaxy Fold получил сразу 6 камер. Основная камера состоит из трех модулей:

12 Мп телефото-камера,

12 Мп широкоугольная камера,

16 Мп ультраширокая камера.

А также две фронтальные камеры (с разрешением 8 Мп+10 Мп). Если же смартфон использовать в сложенном виде, можно задействовать фронтальную камеру на 10 Мп.

Samsung Galaxy Fold: видео

Цена

Galaxy Fold будет в Украине в ограниченном количестве. И это и не удивительно, ведь цена подойдет не всем. Его стоимость составляет 57 тысяч гривен. Это на 11 тысяч гривен дороже, чем топовая версия нового iPhone 11 Pro Max (с 512 ГБ памяти). В подарок пользователи получат беспроводные наушники Galaxy Buds.

Кстати, украинцам предлагают оформить кредит на 25 месяцев c ежемесячным платежом в 2 280 гривен.

Старт продаж – 21 декабря.