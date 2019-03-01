Xiaomi представила беспроводные наушники за 20 долларов

Китайская компания Xiaomi выпустила новые беспроводные наушники. Новинка получила название Mi Sports Basic Bluetooth. В паре с девайсом предлагают пульт управления.

Характеристики. Как пишет gagadget.com на пульте управления расположили микрофон, кнопки "Play", "Pause", а также кнопку для приема звонков и запуска голосового помощника Google Assistant.

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На боковой стороне пульта видим разъем для зарядки microUSB. Также наушники получили защиту от брызг воды по стандарту IPX4. Емкость аккумулятора составляет 120 мАч. Этого должно хватить на 9 часов прослушивания музыки при средней громкости.



Наушники Mi Sports Basic Bluetooth

Цена и старт продаж. Xiaomi Mi Sports Basic Bluetooth поступят в продажу 20 марта. Новника будет доступна в двух цветах: черном и белом. Стоимость новинки составляет 20 долларов (540 гривен).

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