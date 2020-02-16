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Xiaomi представила устройство для обнаружения скрытых камер

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Smoovie Multifunctional Infrared Detector / Фото з вільних джерел

В сети часто можно встретить сообщения о скрытых камерах в отелях или арендованных квартирах. Компании Smoovie и Xiaomi представили устройство, которое способно выявить такие скрытые устройства.

Режим обнаружения скрытых камер

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Smoovie Multifunctional Infrared Detector представляет собой многофункциональный детектор, способный обнаруживать скрытые камеры, сообщает Gizmochina.

Чтобы найти камеры, достаточно осмотреться через специальный глазок устройства. Благодаря инфракрасному свечению, все объективы камеры будут хорошо видны.

Режим предотвращения краж

Кроме поиска скрытых камер, гаджет оснащен датчиком вибраций, что позволяет использовать его для предотвращения краж. Например, его можно повесить на дверную ручку, сумку или другой важный предмет, а в случае любого движения он начнет вибрировать и издавать громкий сигнал.


Smoovie Multifunctional Infrared Detector

Автономность

Внутри детектора установлен аккумулятор на 230 мАч, заряда которого хватает на 24 часа непрерывного поиска камер или 72 часа работы в режиме датчика вибраций. Заряжается гаджет через разъем micro-USB.

Цена

В Китае Smoovie Multifunctional Infrared Detector стоит около 14 долларов (ориентировочно 350 гривен).

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Xiaomi Цены Новости Техно Техно Гаджеты
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