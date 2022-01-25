Статистика за добу

За вчора, 24 січня 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, а бустерну – 17 084.

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Щеплення проводили 876 мобільних бригад з імунізації, 3 196 пункти щеплення та 436 центри вакцинації населення.

Впродовж доби використовували для вакцинації 4 препарати, зокрема:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 50 093;

Coronavac – 11 142;

AstraZeneca – 1 482;

Moderna – 6 829.

Темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 191 379 людей.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 191 377 людей, дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, а бустерну – 225 868.

У загальній кількості вже проведено 29 921 638 щеплень.

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В Україні вже третій тиждень поспіль зростає кількість нових хворих на COVID-19. Але госпіталізують удвічі менше людей, ніж під час піку захворюваності восени 2021 року.

Водночас у МОЗ прогнозують двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу