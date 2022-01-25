Статистика за сутки
За вчера, 24 января, 69 546 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получил 501 человек, а бустерную – 17 084.
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Прививки проводили 876 мобильных бригад по иммунизации, 3 196 пунктов прививки и 436 центров вакцинации населения.
В течение суток использовали для вакцинации 4 препарата, в частности:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 50 093;
- Coronavac – 11 142;
- AstraZeneca – 1 482;
- Moderna – 6 829.
Темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15 191 379 человек.
В частности, получили первую дозу – 15 191 377 человек, две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 людей, а бустерную – 225 868.
В общем количестве уже проведено 29 921 638 прививок.
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Последние новости о новой волне коронавируса
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- В Украине уже третью неделю подряд растет число новых больных COVID-19. Но госпитализируют вдвое меньше людей, чем во время пика заболеваемости осенью 2021 года.
- В то же время в Минздраве прогнозируют двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала