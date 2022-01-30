Вчора першу дозу отримали 12 092 людини, а другу дозу – 11 400. Крім того, додаткову дозу отримали 235 людей, а бустерну – 10 475.

Увага Після рекорду – спад: в Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19 за добу

Вакцинацію проводили 431 мобільна бригада, 2 561 пункт щеплення і 441 центр вакцинації.

Використовували чотири препарати:

З початку пандемії в Україні зробили понад 30,2 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві – 14,6 мільйона.

Загалом додаткову дозу отримали 16 597 людей, а бустерну – 333 018.

Важливо! У МОЗ прогнозують значне зростання захворюваності – добова кількість випадків сягатиме 40 – 60 тисяч. А тому закликають людей вакцинуватись, адже щеплення й досі є ефективним способом профілактики коронавірусу, зокрема, Оміркону. Ризик госпіталізації серед щеплених значно менший.

Якщо від моменту введення другого щеплення у вас минуло уже 6 місяців, ви можете отримати бустерну дозу вакцини, аби продовжити ефективність вакцинації.