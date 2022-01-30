Вчора першу дозу отримали 12 092 людини, а другу дозу – 11 400. Крім того, додаткову дозу отримали 235 людей, а бустерну – 10 475.

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Вакцинацію проводили 431 мобільна бригада, 2 561 пункт щеплення і 441 центр вакцинації.

Використовували чотири препарати:

  • Pfizer (Comirnaty) – 25 953 щеплення,
  • Sinovac (CoronaVac) – 4 872,
  • Moderna – 2 697,
  • AstraZeneca – 680.

Загальні темпи вакцинації

З початку пандемії в Україні зробили понад 30,2 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві – 14,6 мільйона.

Загалом додаткову дозу отримали 16 597 людей, а бустерну – 333 018.

Додаткова доза вакцини
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Бустерна доза
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу