Вчора першу дозу отримали 12 092 людини, а другу дозу – 11 400. Крім того, додаткову дозу отримали 235 людей, а бустерну – 10 475.
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Вакцинацію проводили 431 мобільна бригада, 2 561 пункт щеплення і 441 центр вакцинації.
Використовували чотири препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 25 953 щеплення,
- Sinovac (CoronaVac) – 4 872,
- Moderna – 2 697,
- AstraZeneca – 680.
Загальні темпи вакцинації
З початку пандемії в Україні зробили понад 30,2 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві – 14,6 мільйона.
Загалом додаткову дозу отримали 16 597 людей, а бустерну – 333 018.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу