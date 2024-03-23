Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що російська версія про теракт в Москві є надзвичайно незграбною.

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Росія хоче приплести сюди Україну

Як наголосив Сазонов, ситуація має дійсно дивний вигляд. Виявляється, що озброєні люди можуть перетнути частину Росії та спокійно зайти собі у великий торговий центр. Люди дзвонили до поліції, але спецназ приїхав лише через дві години.

Автівку нападників засікли біля торгового центру. Згодом вони спокійно поїхали собі на тому самому авто. І їх знайшли вже аж у Брянській області.

Мені здається, що зранку креативна група ФСБ ламала собі голову, бо не знала, що сказати. Говорили, що це з Інгушетії хлопці, але виявилося, що їх вбили ще пів року тому. Мєдвєдєв почав писати про українців. Потім вони знайшли несподіване рішення, що це таджики. Навіть оголосили у розшук їх. В МЗС Таджикистану опублікували дані, що ці люди зараз в Таджикистані перебувають. Зараз головне завдання російської пропаганди – приплести сюди Україну та Захід,

– сказав Сазонов.

На відео затримання є багато дивних деталей. Автомат у спецназівців висить на стандартному армійському ремні. Взуття також було абсолютно звичайним. Все було схоже на те, ніби одні чоловіки бігли з будови, а за ними гналася місцева самооборона.

Не бігають по лісу в таких чоботах. А ремінь для автомата. Ми одразу такий знімаємо. У нас піхота з таким не ходить. Мені здається, що це дивна така постановка. Якщо шукати справжні корені, то розвідка США, якій я у цьому випадку найбільше довіряю, каже, що це – ІДІЛ. ІДІЛ сам каже, що це вони. Але Кремль все одно хоче прив'язати сюди Україну. Тому продовжують говорити про "український слід",

– зазначив Сазонов.

Стрілянина під Москвою: коротко