Теракт в Новой Зеландии: чего добивался убийца и почему человечество на грани войны

Главной новостью последних дней в мире стала абсолютно дикая бойня во втором по числу жителей городе Новой Зеландии Крайстчерче. Там гражданин Австралии Брентон Таррант убил из автомата полсотни людей, молившихся в двух мечетях, еще столько же ранил.

Теракт в Новой Зеландии

Очень важны три детали этого преступления.

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1. "Манифест". Перед совершением теракта 28-летний тренер по фитнесу разослал по десяткам адресов свой так называемый манифест. Это несколько десятков страниц с описанием его мировоззрения, мотивации и целей.

2. Онлайн-трансляция убийств. Впервые на моей памяти убийца вел прямую трансляцию своего теракта. Он прицепил себе на голову видеокамеру, сигнал с которой тут же шел в интернет. В результате все желающие могли увидеть происходящее глазами самого Тарранта и даже почувствовать себя в его шкуре.

3. Выбор места преступления. Убийца неслучайно прилетел в далекую, и тихую Новую Зеландию, где никогда ничего плохого не происходит. Он сам пояснил, что хотел показать: мусульманам нигде теперь не будет спокойно и безопасно. Особенно в городе с символическим религиозным называнием Церковь Христа, ведь именно так переводится Крайстчерч. В его мозгу церковь Христа должна была стать массовой могилой мусульман.



Брентон Таррант

Прямая трансляция и символическое название массового убийства указывают на одно. Этот самый тренер по фитнесу хотел добиться максимального медийного эффекта от бойни. По его мнению, о ней должны были узнать все люди во всем мире.

То есть, его конечной целью были не пятьдесят убитых мусульман, а намного больше людей. По сути, все мы. Вся наша планета.

Тут возникает вопрос: а чего ему от нас надо? Чего он вообще хочет? Ответ простой – он хочет войны. Мировой войны. В своем, в общем-то, нацистском "манифесте" он написал, что ислам и мусульмане являются угрозой для западной, белой, европейской цивилизации. Поэтому Таррант и хочет начать войну против них. Изгнать их всех из Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии.



Кадр из прямой трансляции теракта

Понимая, что сама по себе война не начнется, он захотел поджечь ее своим терактом. А для максимального медиа-эффекта он и написал "манифест", вел трансляцию и поехал в Новую Зеландию.

Он, к сожалению, не псих, убивающий в состоянии аффекта. И не маньяк, не способный сдерживать свои инстинкты. Это спокойный, расчетливый и хладнокровный убийца, точно знающий чего он хочет, и как этого добиться.

Понимая это, все главные видеохостинги и социальные сети мира удалили отовсюду запись с убийством в мечетях. Один лишь Facebook удалил этот ролик полтора миллиона раз. "Манифест" Тарранта вы тоже так просто не найдете, даже на английском языке.

Кто поддерживает взгляды Тарранта

Цивилизованный западный мир не желает давать ему трибуну и возможность проповедовать свои взгляды. Но благодарная аудитория у Тарранта, тем не менее, нашлась. Это две группы очень разных, но в то же время очень похожих людей – белые националисты и исламские экстремисты.

Настоящая причина бойни в Новой Зеландии – это, в первую очередь, иммиграционная политика, позволившая переехать в эту страну мусульманским фанатикам,

– сказал австралийский сенатор Фрейзер Эннинг.

Эти слова австралийского политика возмутили многих людей как у него дома, так и за границей. В знак протеста местный 17-летний подросток залепил сенатору яйцом по голове. В ответ политик двинул юноше в челюсть. Сейчас ему, кстати, за это грозит уголовная статья, так как нападавший формально был несовершеннолетним.



Подросток разбил яйцо на голове у сенатора

Позиция Дональда Трампа

Дональд Трамп, хотя и назвал теракт "ужасной резней", отказался признать, что агрессивный расизм и исламофобия становятся проблемой. По его словам, этим увлекается "лишь небольшая кучка людей". Кстати, сам убийца хвалил Трампа и называл его символом "возрождения белой идентичности".

Надо сказать, что взгляды убийцы на мир довольно странные. Судя по всему, его ненависть к исламу в значительной степени конвертировалась в ненависть к Турции. В своем "манифесте" он написал, что Константинополь должен вернуться христианам, что мечети и минареты там надо разрушить, а Святую Софию снова сделать христианским собором. При этом Турция, по его мнению, должна полностью покинуть европейский континент, оставшись лишь в Азии.

Надписи на автомате

Рожки автомата Таррант исписал именами и названиями полководцев и сражений, уничтожавших величие Османской империи. И это довольно безумный коктейль. По-русски там упомянут адмирал Дмитрий Сенявин, разбивший турок при Дарданеллах в 1807 году, а также сражение при Кагуле в 1770 году.

По-болгарски – битва у Булаира в 1913 году. По-грузински написано имя легендарного Давида Строителя, по-армянски "Сарыкамышское сражение" 1915 года. По-польски упомянут Казимир Потоцкий – великий полководец, разбивший турок у Вены в 1683 году, а по-сербски – Милош Обилич, убивший турецкого султана во время легендарной битвы на Косовом поле в 1389 году.

The meaning behind some of the writings on the gun used by Brenton Tarrant in the New Zealand mosque terror attack. #NewZealandTerroristAttack#PrayForChristchurch pic.twitter.com/U8PetKq284 — hanismatin (@Hanis_Matin) 15 марта 2019 г.

По-немецки написано имя австрийского фельдмаршала Эрнста Штаремберга, который вместе с Потоцким защитил Европу от турецкого вторжения под Веной. А по-английски упомянут британский адмирал Эдвард Кодрингтон, который в 1827 году оставил Османскую империю без флота.

Собственно, неудивительно, что одним из самых внимательных зрителей и читателей новозеландского убийцы стал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он не только не запретил видео с убийством людей в мечетях, он его показал на своем недавнем предвыборном митинге! Поскольку этот митинг показывало и национальное телевидение Турции, всю сцену массового убийства могли посмотреть все жители этой станы, включая и малых детей.

Более того, именно турецкая газета "Республика" опубликовала текст "манифеста" Тарранта. А Эрдоган его даже цитировал, когда пояснял своим подданным, что кругом враги и от Запада ничего хорошего ждать не стоит.

В этом смысле турецкий лидер мало чем отличается от самых безумных исламистов на свете. На своих сайтах и форумах они активно делятся роликом с массовым убийством, комментируют его и конечно же обещают отомстить. При этом ни их, ни Эрдогана, естественно, не интересуют десятки тысяч нормальных новозеландцев, которые несут к мечетям свечи, цветы и игрушки в память об убитых людях.



Новозеландцы несут к мечетям свечи, цветы и игрушки в память об убитых людях

С помощью Тарранта, его ролика, "манифеста" и слов австралийского сенатора исламисты хотят показать обычным мусульманам, что обобщенный Запад мечтает лишь об их уничтожении. Ведь они тоже хотят начать мировую войну.

На сайтах исламистов сейчас полно фотографий с автоматами, на которых написаны имена исламских полководцев и угрозами отомстить за Новую Зеландию. Они, можно сказать, вызов приняли. Я очень-преочень удивлюсь, если в ближайшие месяцы с их стороны не будет попытки осуществить теракт мести.

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В условиях, когда белые расисты и исламские экстремисты не жалея ни своих, ни чужих, толкают мир к новой войне между цивилизациями, общее положение вещей выглядит очень опасным. Остается только надеяться, что большинство нормальных людей – как атеисты, так и христиане с мусульманами не поддадутся на все новые провокации этих небольших, но очень злобных групп людей. Иначе у нас всех будут большие неприятности.