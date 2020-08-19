Напередодні довірена особа Світлани Тихановської Ольга Ковалькова допустила, що політикиня може найближчим часом повернутися на батьківщину з Литви. Редактор польського білоруськомовного телеканалу "Белсат" Сяргей Пелеса назвав дещо дивною таку заяву і вважає, що Тихановській зарано повертатися до Білорусі.

Оскільки ті проблеми, через які вона виїхала з країни, наразі нікуди не зникли. Зокрема, Тихановську затримали в ЦВК, згодом записали під тиском її звернення, в якому вона закликала не виходити не протести, і кандидатка в президенти виїхала в Литву. Про це Сяргей Пелеса розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Тихановська може найближчим часом повернутися до Білорусі

За його словами, деякі експерти вважають, ніби Тихановську практично силою вивезли на кордон з Литвою і передали литовцям. Редактор "Белсату" не розуміє, що змінилось, аби вона могла повернутись.

Так, звичайно, їй є сенс повернутись, люди її чекають. Але не потрібно забувати, що вона не вуличний лідер, не харизматичний політик, який веде за собою масові акції,

– пояснив він.

Також Сергій Пелеса зауважив, що характер подій у Білорусі інший. Це самоорганізація, організація через гіперпопулярні телеграм-канали з мільйонами підписників.

Крім цього, зараз дуже напружена ситуація в країні. Зокрема, і у відносинах з Росією. Сьогодні вже з'явились заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і керівника пресслужби Путіна Дмитра Пєскова. Також 19 серпня проходить саміт Євросоюзу щодо Білорусі.

"Однак це її справа. Якщо вона знає щось, що ми не знаємо. Можливо, вона отримала якісь гарантії, але хто може гарантувати її безпеку? Лукашенко – ні. Він збирався розганяти Координаційну раду", – наголосив редактор каналу "Белсат".

Про роботу Координаційної ради

Штаб опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської почав формувати Координаційну раду. Цей орган має забезпечити мирний трансфер влади у Білорусі.

Сяргей Пелеса зазначив, що до складу ради увійшли авторитетні і компетентні люди. З одного боку, це може здатися неформальним зібранням людей. Однак Лукашенко вже відреагував дуже різко на це. І назвав чи не альтернативним урядом та спробою захопити владу. Попри те, що рада навіть не провела зібрання.

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На думку редактора "Белсат", хоч це і неформальний орган, який ніде не зареєстрований, але достатньо вагомий, який тільки починає роботу.

Про протести в Білорусі

За його словами, є 2 форми масових акцій.

Зокрема, влада дозволила мирні акції, які перетворюються майже на фестивалі з концертами рок-зірок. Так було, наприклад, 18 серпня в Гродно. Цей захід, на якому були понад 10 тисяч людей, навіть транслював міський державний телеканал. Також у Мінську на площі Незалежності зібралися тисячі людей.

Але страйки – заборонені. Вони боляче б'ють по режиму, відтак цього робити не можна. Тому залякують працівників кримінальною відповідальністю, ОМОН знову з’явився на вулицях міст і намагається відтіснити групи підтримки людей, які приходять під прохідні заводів. Стратегія в тому, щоб задушити і залякати масові страйки, які все ще тривають в Білорусі.

Крім цього, наразі спільна стратегія людей, які організовують протести, – це пару днів невеликого перепочинку, що стосується масових великих акцій.

Сяргей Пелеса вважає, що вихідними знову сотні тисяч людей виходитимуть в Мінську, як і минулого тижня. Поки що вони взяли перепочинок, аби відбувся саміт Євросоюзу, щоб Координаційна рада зібралась і виробила перші рішення. І для того, щоб розібратися, що відбувається з Росією, оцінити реакції з Москви.

Про можливі санкції щодо Білорусі

Наразі в Євросоюзі вирішують, якими повинні бути санкції – чи лише проти Лукашенка, чи економічні, які вплинуть на всю країні.

Редактор каналу "Белсат" відзначив, що економічні санкції – це крайнощі. Мало хто в Білорусі закликає до них, адже це вдарить по білорусах та економіці. Відтак швидше мовиться про персональні санкції.

Зараз країни ЄС розробляють список персон проти яких застосовуватимуть ці санкції. Це люди, які застосувували насилля, віддавали накази, фальсифікували вибори. Такий список вже був раніше і достатньо великий,

– розповів він.

Сяргей Пеласа вважає, що політичний режим відчує ці санкції. Тому що багато білорусів люблять їздити на шопінг в Литву чи Польщу. Однак тепер ці люди не зможуть туди виїжджати. Втім силовикам це не потрібно. Але люди, які брали участь у фальсифікаціях, це відчують.

"Мені здається, що зараз немає сенсу ухвалювати економічні санкції. Крім того, це навіть може підштовхнути Білорусь в бік Москви", – зазначив він.