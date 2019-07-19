Топ-менеджерів Святаша взяли під цілодобовий домашній арешт у справі про шахрайство з боргами

Правоохоронні органи продовжують розслідування дій посадових осіб групи "АІС", заснованої, на думку експертів, і нині контрольованій нардепом Дмитром Святашем і екс-нардепом Василем Поляковим.

Про це повідомив телеканал "112 Україна".

У відповідному матеріалі йдеться про те, що Печерський районний суд міста Києва визначеннями від 15.07.2019 року відправив Олександра Пугача (в різний час виконавчого та генерального директора АІС) і Олександра Яременка (директора однієї з компаній АІС) під цілодобовий домашній арешт. Санкції були застосовані в рамках кримінального провадження за фактами незаконного заволодіння підприємствами групи АІС кредитними коштами АТ "УкрСиббанк". Зазначені особи є фігурантами цієї справи.

Цілодобовий домашній арешт був обраний в якості запобіжного заходу для Пугача і Яременка за клопотанням слідчого та за згодою прокурора через неявку цих двох топ-менеджерів АІС в правоохоронні органи без поважних причин.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Василь Поляков (бізнес-партнер Дмитра Святаша з АІС) отримував повістки від прокуратури міста Києва для вручення повідомлення про підозру у кримінальній справі за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами "УкрСиббанку" на суму понад 2 млрд грн. Прокуратура підтвердила телеканалу "112 Україна" цю інформацію за запитом журналістів. Як відомо, в рамках цього ж розслідування державою вже були заарештовані і передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) нерухоме майно та корпоративні права ряду підприємств Групи компаній АІС.

В даний час Дмитру Святашу заборонений виїзд за кордон через його особисті борги за кредитними картками, виданими раніше йому "УкрСиббанком" на пільгових умовах як бенефіціару групи АІС. Група DCH (правонаступник "УкрСиббанку" за комплексом боргових зобов'язань підприємств АІС, особисто Святаша і Полякова на загальну суму близько $ 100 млн) нещодавно звернулася до вищих правоохоронних органів України з проханням залучити Святаша до кримінальної відповідальності за системне зловживання владними повноваженнями народного депутата. Зокрема, за дії, спрямовані на захист особистих інтересів під виглядом виконання депутатських обов'язків, що також відзначено Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Як відомо, Святаш намагається знову пробитися до Верховної Ради України, балотуючись від харківського спального мікрорайону Салтівка. Тут йому успішно протистоїть перспективний кандидат від пропрезидентської партії "Слуга народу", вчений і викладач вузу Андрій Одарченко.