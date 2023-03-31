Сам обвинувальний акт мають оголосити впродовж найближчих днів. Як розповіло журналістам одне з джерел, суть звинувачень, висунутих проти Дональда Трампа, не розголошують.
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Трамп і гроші для порнозірки
З адвокатами Трампа повинен зв'язатися офіс окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга. Планують обговорити здачу самого колишнього президента США, щоб пред'явити йому звинувачення.
Очікується, що в Дональда Трампа, коли він здасться прокуратурі, візьмуть відбитки пальців. Крім того, його сфотографують. І не виключено, що надягнуть на нього кайданки.
Про що йдеться в обвинуваченні ми достеменно не знаємо. Але журналісти зауважили, що прокуратура наразі займається розслідуванням справи Дональда Трампа кількарічної давності. У ній йдеться про схему виплати колишнім президентом грошей порноакторці Стормі Деніелс ще у 2016 році під час президентських виборів. За наявними даними, вона отримувала кошти за мовчання та приховування інформації. Власне, це й повинні підтвердити у суді.
Слід розуміти, що це неабияк сколихне США. Адже за всю історію країни ще проти жодного з колишніх президентів не висували кримінальне звинувачення. А тут ще й варто не забувати, що Трамп націлився на нові вибори, заплановані у 2024 році. Тож це матиме безпосередній вплив і на актуальні президентську кампанію.
Нагадаємо, що справа ця з'явилася не вчора. Над її розслідуванням окружна прокуратура Мангеттена працювала упродовж майже 5 років. Стільки часу знадобилося, щоб знайти вагомі докази, які могли б стати підставою для звинувачення колишнього президента США.
Цікаво, що раніше Трампу грали на руку розслідування щодо його бізнесів. З їхньою допомогою він привертав увагу до своєї персони. Тож і цього разу цікаво, чи зможе це додати йому умовних балів у скарбничку. Особливо у світлі його заяв про так зване "полювання на відьом". Цими словами він описує розслідування навколо його персони.
Не зрадив своїй риториці він і цього разу. Трамп назвав звинувачення, висунуті проти нього, переслідуванням і втручанням у вибори. Причому на найвищому рівні за всю історію Сполучених Штатів.
Штучний інтелект міг спрогнозувати майбутнє Трампа / Фото Eliot Higgins
Ми ж наостанок нагадаємо вам про фотографії, зроблені штучним інтелектом. На них можна побачити, як поліцейські тягнуть Трампа кудись. Тепер нам цікаво, чи часом не пророчі це кадри.