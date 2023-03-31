Сам обвинительный акт должны огласить в ближайшие дни. Как рассказал журналистам один из источников, суть обвинений, выдвинутых против Дональда Трампа, не разглашается.

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Трамп и деньги для порнозвезды

С адвокатами Трампа должен связаться офис окружного прокурора Манхеттена Элвина Брэгга. Планируется обсудить сдачу самого бывшего президента США, чтобы предъявить ему обвинение.

Ожидается, что у Дональда Трампа, когда он сдастся прокуратуре, возьмут отпечатки пальцев. Кроме того, его сфотографируют. И не исключено, что наденут на него наручники.

Важно понимать. Большое жюри от обычного суда присяжных существенно отличается. Оно не принимает решения о том, виноват человек или нет. Оно лишь подтверждает, что имеющихся обвинений достаточно, чтобы можно было считать, что человек совершил преступление.

О чем говорится в обвинении, мы точно не знаем. Но журналисты отметили, что прокуратура занимается расследованием дела Дональда Трампа многолетней давности. В нем говорится о схеме выплаты бывшим президентом денег порноактрисе Сторми Дэниелс еще в 2016 году на президентских выборах. По имеющимся данным, она получала средства за молчание и сокрытие информации. Собственно, это должны подтвердить в суде.

Следует понимать, что это встряхнет США. Ведь за всю историю страны еще против ни одного из бывших президентов не выдвигали уголовное обвинение. А тут еще и не стоит забывать, что Трамп нацелился на новые выборы, запланированные в 2024 году. Поэтому это будет оказывать непосредственное влияние и на актуальную президентскую кампанию.

Напомним, что дело это появилось не вчера. Над его расследованием окружная прокуратура Манхеттена работала почти 5 лет. Столько времени понадобилось, чтобы найти веские доказательства, которые могли бы стать основанием для обвинения бывшего президента США.

Интересно, что раньше Трампу играли на руку расследование его бизнесов. С их помощью он привлекал внимание к своей персоне. Поэтому и на этот раз интересно, сможет ли это добавить ему условные баллы в копилку. Особенно в свете его заявлений о так называемой "охоте на ведьм". Этими словами он описывает расследование вокруг его персоны.

Не изменил своей риторике он и в этот раз. Трамп назвал обвинения, выдвинутые против него, преследованием и вмешательством в выборы. Причем на самом высоком уровне за всю историю Соединенных Штатов.



Искусственный интеллект мог спрогнозировать будущее Трампа / Фото Eliot Higgins

Мы же напоследок напомним вам о фотографиях, сделанных искусственным интеллектом. На них можно увидеть, как полицейские тянут Трампа в неизвестном направлении. Теперь нам интересно, не пророческие ли это кадры.