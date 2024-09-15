Цей вибір залежить від багатьох факторів. Якими є переваги кави та чаю вранці – читайте в матеріалі Тренди24.

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Який напій краще пити вранці

Найпершою відмінністю кави та чаю є вміст кофеїну. У чашці кави міститься близько 96 міліграмів кофеїну, а в чашці чаю – 40. Тому чутливим до кофеїну людям уранці більше підійде саме чай, який, як показують дослідження науковців, також бадьорить.



Чай також може збадьорити вранці / Фото Pexels

Вживаючи чай, замість кави, організм отримує меншу кількість кофеїну. Для чутливих до нього людей це важливо й для якості сну. Адже надмірна кількість кофеїну в організмі викликає порушення режиму сну.

Кава та чай, а також червоне вино можуть впливати на колір зубної емалі. Проте дослідження вказують, що пігменти чаю з більшою ймовірністю можуть змінити відтінок зубів. Натомість якщо вживати каву, достатньо користуватися ополіскувачем, аби вона не впливала на колір емалі.



Кава менше впливає на колір зубної емалі, ніж чай / Фото Pexels

Також чай має заспокійливу дію. Дослідження австралійських та новозеландських вчених вказують, що чай може знизити на 37% ризики виникнення депресії.

Проте вибір ранкового напою є індивідуальним і він має базуватися на самопочутті й сприйнятті напоїв, особливо кофеїну, який він містить.

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