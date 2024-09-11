На одному з відео трендовий шоколад дали спробувати бабусі. Її щира реакція вразила мережу, а у декого викликала заздрощі.

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Чи сподобався українській бабусі "дубайський" шоколад

Перед тим як скуштувати "дубайський" шоколад, бабуся його понюхала та заявила, що це "смакота". Втім, розділивши його на дві частини вона заявила, що це "мох".

Це мох, який росте у річці над камінням і зараз я його спробую,

– жартома сказала жінка.

Жінка відмітила, що "дубайський" шоколад є смачним, але його важко тримати в руках, адже він швидко тане.

Бабуся куштує "дубайський" шоколад: дивіться відео

В кінці відео бабуся дала свою фінальну рецензію на трендовий шоколад. За її словами, сам шоколад є смачним, але не створює "вау-ефекту".

Вона також зауважила, що доїсти його зможе лише під чай, адже "дубайський" шоколад виявився дуже солодким.

Саме ж відео із реакцією бабусі зібрало уже майже 1 мільйон переглядів у TikTok, а користувачі у коментарях до відео були зворушені від щирої реакції жінки.