І хоч чай з додаванням імбиру є радше народним засобом для боротьби з вірусами, та все ж цей напій має науково доведені корисні властивості. Детальніше про це розповіла алергологиня Ольга Тарнавська виданню РБК-Україна.

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Чому чай з імбирем такий популярний

Ольга Тарнавська зазначила, що корінь імбиру безпосередньо не впливає на патогени, такі як віруси, котрі є причинами застуди та ГРВІ. Однак він містить ефірні олії та вітаміни, котрі зміцнюють імунітет та імунну відповідь на збудники хвороб. Звісно ж, що восени такий напій стає популярним не тільки як народний засіб у боротьбі з застудою, але й як джерело вітамінів. Проте далеко не всім можна вживати його.

Феноли та ефірні олії, що містяться в імбирі, подразнюють слизову оболонку шлунка. Свіжий корінь імбиру та напої з нього суворо протипоказані пацієнтам з виразкою шлунка, колітом, ентероколітом, гастритом та іншими хворобами ШКТ. Гінгерол стимулює вироблення жовчі, тому людям із хворобами жовчного міхура варто виключити імбир зі свого раціону,

– пояснила медикиня.



Чай з імбирем не варто вживати при проблемах зі шлунком / Фото Pexels

Також Тарнавська рекомендує відмовитися від імбирного чаю людям з підвищеним тиском. І загалом надмірне споживання кореню імбиру може викликати алергію. Тому алергологиня радить вживати не більше 3 чашок такого напою на день.

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