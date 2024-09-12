Міра розповідає, що досвід біодинамічного виробництва сирів вона привезла з Італії. Усі сири виготовляються вручну, без пастеризації та заквасок.

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Як у Карпатах виготовляють унікальні сири

Міра Волощук є власницею біодинамічної ферми. Вона запевняє, що саме завдяки гармонізації всіх процесів з біоритмами природи, ферма максимально ефективно використовує енергію води, світла, землі та повітря. Завдяки цьому кози цілий рік пасуться на природі, що забезпечує високу якість молока.

Цікавим є те, що всі роботи на фермі підпорядковуються фазам місяця, а ґрунт обробляється виключно біодинамічними препаратами.

З козячого молока майстриня виготовляє 30 різновидів сирів, серед яких – французький блюшевр, що дозріває в попелі, та коричневий норвезький сир брюност.

Брюност – це популярний у скандинавських країнах сир, який готується з сироватки, що довго вариться на повільному вогні.

Коричневий колір брюносту виникає внаслідок карамелізації лактози, що міститься в сироватці. Майстриня зазначає, що цей сир нагадує солодку масу з незвичайним смаком.

Як виглядають сири виготовлені на біодинамічній фермі / Фото Newfood

За словами Міри, досвід біодинамічного виробництва сирів вона запозичила в Італії під час своїх подорожей. Там вона також замовила мідний чан для варіння сиру.

Власниця ферми виготовляє унікальний сир з сирого молока, змішуючи денне та вечірнє. Також міра не використовує заквасок, і не пастеризує молоко.

Особливістю процесу є приготування сиру на живому вогні. Спочатку молоко підігрівається, потім відбувається другий етап нагрівання та вимішування, і всі ці процеси виконуються вручну, що робить кожен сир неповторним.