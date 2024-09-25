Шоколадний кекс можна приготувати просто у чашці. Крім цього, приготування займе менше хвилини, розповідають Тренди 24.

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Ідеальний варіант швидкого перекусу

Кекси, приготовані в мікрохвильовці, — це чудовий варіант швидкого домашнього десерту, схожого на ресторанне суфле. Вони готуються миттєво і мають неймовірно насичений смак.

Шоколадний кекс, який готується прямо в чашці, не потребує зважування інгредієнтів. Приготування займає лише 45 секунд, і всередині залишається розплавлений шоколад, ідеальний для швидкого перекусу.

Якщо зробити все правильно, результатом буде десерт із рідкою, ніжною серцевиною та гарячою, щільною скоринкою ззовні.

Інгредієнти:

2 столова ложка соняшникової олії;

1 яйце;

2 столова ложка борошна;

3 столова ложка цукру;

1 столова ложка какао;

трішки ванільного екстракту;

1 столова ложка окропу;

м’який шоколадний трюфель.

Як приготувати

Спершу всі інгредієнти, окрім трюфеля, змішайте в посудині (об’ємом приблизно 350 мл), придатній для використання в мікрохвильовій печі, до утворення однорідної маси.

Далі додайте трюфель у середину тіста і готуйте в мікрохвильовці протягом 45 секунд на максимальній потужності. Ви отримаєте кекс із ніжною рідкою серединою.

Найкраще подавати його з кулькою морозива або збитими вершками.