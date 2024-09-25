Шоколадний кекс можна приготувати просто у чашці. Крім цього, приготування займе менше хвилини, розповідають Тренди 24.
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Ідеальний варіант швидкого перекусу
Кекси, приготовані в мікрохвильовці, — це чудовий варіант швидкого домашнього десерту, схожого на ресторанне суфле. Вони готуються миттєво і мають неймовірно насичений смак.
Шоколадний кекс, який готується прямо в чашці, не потребує зважування інгредієнтів. Приготування займає лише 45 секунд, і всередині залишається розплавлений шоколад, ідеальний для швидкого перекусу.
Якщо зробити все правильно, результатом буде десерт із рідкою, ніжною серцевиною та гарячою, щільною скоринкою ззовні.
Інгредієнти:
- 2 столова ложка соняшникової олії;
- 1 яйце;
- 2 столова ложка борошна;
- 3 столова ложка цукру;
- 1 столова ложка какао;
- трішки ванільного екстракту;
- 1 столова ложка окропу;
- м’який шоколадний трюфель.
Як приготувати
Спершу всі інгредієнти, окрім трюфеля, змішайте в посудині (об’ємом приблизно 350 мл), придатній для використання в мікрохвильовій печі, до утворення однорідної маси.
Далі додайте трюфель у середину тіста і готуйте в мікрохвильовці протягом 45 секунд на максимальній потужності. Ви отримаєте кекс із ніжною рідкою серединою.
Найкраще подавати його з кулькою морозива або збитими вершками.