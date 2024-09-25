Зауважимо, що у свою чашку можна замовити будь-який напій, що є в меню ресторану. Про те, як правильно замовити напій у власну чашку на МакДрайв розповідає МакДональдз на своїй сторінці у TikTok.

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Як замовити напій у власну чашку в МакДональдз

У відео дівчина вирішила з'ясувати чи можна замовити напій у власну чашку на МакДрайв. Коли вона під'їхала, дівчина почала запитувати, чи можна замовити напій у свою тару.

Як зробити замовлення на МакДрайв у власну тару: дивіться відео

Як з'ясувалося, у власну чашку можна замовити будь-який напій, що є в меню МакДональдз.

У відео дівчина розповіла, що коли ви під'їхали до віконечка видачі замовлення, свою тару необхідно віддати разом з кришкою.

Все, що залишилося – дочекатися доки ваше замовлення буде готовим.

"І ніяких стаканчиків річної давності в машині", – написали в описі до відео.