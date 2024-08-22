Круасани з рисового паперу набули популярності в Tik Tok як безглютенова версія улюбленої випічки. Проте дієтологи не поділяють такого захвату щодо цієї страви.

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Як готують круасани з рисового паперу

У соцмережах уже з'явилося чимало варіантів рецептів трендових круасанів, проте загальний рецепт виглядає так:

потрібно збити в мисці 5 яєць з молоком, цукром, ванільним екстрактом, маслом, корицею та розпушувачем;

в отриманій масі замочити 3 – 5 листів рисового паперу;

розрізати листи на частини, надати їм форму круасана та випікати в духовці протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.

У результаті виходить ніжний круасан з хрусткою скоринкою, який всередині схожий на моті.

Як приготувати круасан з рисового паперу: дивіться відео

Варто відзначити, що оскільки рисовий папір виготовляється з борошна тапіоки та рису, ці круасани природно не містять глютену. Однак інші інгредієнти такої страви, такі як яйця, молоко і цукром, мало чим відрізняють такий круасан від звичайного. Хіба що дієтологи зазначають, що це чудова альтернатива для тих, у кого проблеми з глютеном.

Хоча з огляду на відсутність у рисовому папері білка та клітковини, дієтологи не вважають його ситним, тому рекомендують як альтернативу готувати круасани з мигдалевого або вівсяного борошна.