У Києві відкрився заклад, який робить каву одразу в шаурмі. Такий напій отримав назву "шаурмачіно", розповідають Тренди 24.

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Поєднання кави та кебабу

У мережі показали відео із дегустацією цієї страви, яка є чи т перекусом, чи то напоєм. Чоловік на записі стверджує, що це дуже смачно. Зокрема, він відзначає приємний смак кави та неординарне поєднання із інгредієнтами шаурми.

Можна підбадьоритись та одразу смачно перекусити,

– говорить він.

Ціна такого задоволення – 80 гривень.

"Шаурмачіно" в Києві: дивіться відео

Це яскравий приклад незвичного поєднання в їжі.