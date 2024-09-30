Новий заклад відкрили у торговому центрі "Арсен" на проспекті В'ячеслава Чорновола, 93. Про новий ресторан "МакДональдз" у Львові розповідають Тренди24.

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Чим дивуватиме новий ресторан "Макдональдз"

У новому ресторані "МакДональдз" у Львові працюватимуть близько 100 людей. Загальна площа ресторану – майже 470 квадратних метрів. У залі ресторану 127 посадкових місць, ще 126 – на терасі. Відвідувачі можуть замовити страви в закладі, з собою або ж скористатися "МакДрайвом". Через кілька днів також запрацює доставка "МакДелівері".

Один з основних напрямків стратегії "МакДональдз” в Україні — розширення мережі в містах-мільйонниках. Львів — одне з найбільших міст України, що стрімко розвивається. Перший ресторан “МакДональдз” відкрився тут 27 листопада 1999 року, і вже протягом майже 25 років ми докладаємо всіх зусиль, аби львів’яни куштували ті самі улюблені страви та отримували найкращий сервіс, відповідно до найвищих стандартів якості. І ми продовжуємо цю традицію, відкриваючи нові ресторани для наших численних поціновувачів. Крім цього, ми створюємо робочі місця в регіоні, наприклад, у новому закладі працюватиме близько 100 людей,

– коментує Віталій Стефурак, директор із розвитку "МакДональдз" в Україні.

Ресторан працюватиме щодня з 7:00 до 23:00, а "МакДрайв" – з 5:00 до 23:30.



Новий ресторан "МакДональдз" у Львові / Фото "МакДональдз"

Новий заклад адаптовано до сучасних реалій – ресторан обладнано генератором для безперебійної роботи під час відключення електроенергії. Крім того, тут, як і у всіх закладах швидкого обслуговування "МакДональдз" діють розширені протоколи безпеки, які передбачають зупинку роботи під час повітряних тривог. При цьому, як і в усіх ресторанах "МакДональдз" в Україні, співробітники отримуватимуть повну заробітну плату, попри те, скільки часу вони провели в укритті протягом зміни.

Дізнатися про графік роботи та перелік усіх ресторанів "МакДональдз" в Україні можна з офіційних джерел інформації компанії: на сайті "МакДональдз Україна" та в мобільному застосунку в AppStore та Google Play.

Стабільна робота та гідні умови праці формують надійний фундамент для успішної кар'єри. "МакДональдз" пропонує своїм співробітникам не лише конкурентну заробітну плату, а й великий пакет бенефітів. Зокрема корпоративне медичне страхування, безплатні курси англійської мови, мотиваційні програми та можливість отримати додатковий щомісячний бонус. “МакДональдз” – це місце, де люди не просто працюють, а відчувають підтримку та турботу.