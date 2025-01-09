До набору входять 10 курячих нагетсів із лімітованим корейським соусом барбекю, картопля фрі, напій і цукерка далґона, відома з серіалу. Набір подається у спеціальній коробці із символікою серіалу.

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Як McDonald’s дав змогу поринути у атмосферу "Гри в кальмара"

Австралійський McDonald's представив комбо-набір Macca's Squid Game Meal, присвячений виходу другого сезону серіалу "Гра в кальмара".

McDonald's випустив меню за мотивами "Гри в кальмара": дивіться відео

До меню за мотивами "Гри в кальмара" входять 10 курячих макнагетсів із лімітованим корейським соусом барбекю, картопля фрі та напій. Крім того, у комбо додається цукерка далґона – традиційний корейський десерт, який став популярним завдяки першому сезону серіалу.

Компанія також організувала тематичний конкурс, натхненний серіалом, у пісочниці на World Square в Сіднеї. У змаганнях взяли участь 500 місцевих жителів, а кожна ігрова сесія тривала 15 хвилин. Переможці отримали фірмові костюми, схожі на ті, що носили учасники випробувань у серіалі, а також грошовий приз у розмірі 100 тисяч доларів.

Користувачі показали, що можна знайти в новому меню: дивіться відео

Можна помітити, що нове меню подається в окремій коробці із зображенням атрибутики "Гри в кальмара".