У Великій Британії часто обирають дуже дивні начинки для піци. Тисячі людей обирають для цього свинину, повний англійський сніданок і навіть варення.

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Які дивні начинки ще обирають

Також серед дивних начинок для піци фігурують: яловичина Веллінгтон, риба та чипси, корнішські тістечка та шотландські яйця.

Опитування, проведене The Pizza Company, показало, що 24% хотіли, щоб їхня піца була з повноцінним англійським сніданком. Приблизно 23% вибрали курку та недільну печеню, а 22% хотіли рибу з картоплею.

Під час нещодавнього опитування учасники висловили чітку перевагу солодшим варіантам піци, а деякі взагалі уникають солоних смаків. Зокрема, 8% респондентів зазначили, що їхньою улюбленою начинкою є джем.

Опитування також виявило розбіжності між поколіннями в питанні начинки піци. 90% молодих респондентів висловили готовність експериментувати з унікальними британськими смаками у своїй піці, на відміну від лише 73% респондентів у віці 55 років і старше.