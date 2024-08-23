Приготування кави – це справжнє мистецтво, тож потрібно враховувати багато факторів. Тренди 24 розповідають про 5 найпоширеніших помилок, які можуть негативно впливати на смак цього напою.

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Прострочена кава

Іноді недобросовісні продавці пропонують неякісну каву з вичерпаним терміном придатності. Хоча ці продукти можуть мати привабливий аромат і вигляд, проте вживати їх не можна. Покупцям радять уважно вивчати дату обсмажування, оскільки кава вважається свіжою лише в межах терміну зберігання від чотирьох днів до двох тижнів. Після цього терміну кава починає окислюватися, що призводить до значної втрати смакових якостей.

Відкрита упаковка

У нещодавньому звіті експерти підкреслили вплив впливу повітря на якість кави, виявивши, що як тільки повітря потрапляє в упаковку з кавою, її аромат погіршується на десять відсотків щодня.

Таке погіршення не тільки впливає на смак, але й призводить до поглинання небажаних запахів. Щоб зберегти цілісність кави, фахівці рекомендують щільно запечатувати пакети і купувати достатню кількість кави, щоб її вистачило на два тижні.

Неправильні пропорції кави та води

Також підкреслюють важливість співвідношення кави та води для приготування ідеальної кави. Було відзначено, що використання надмірної кількості кави може призвести до гіркого смаку, а надмірна кількість води – до того, що напій вийде м'яким і слабким. Рекомендована норма передбачає додавання двох столових ложок кави на кожні 180 мілілітрів води.

Температура води

Також важлива температура води в процесі приготування кави. Якщо вода надмірно гаряча, кава не зможе повністю розкрити свої смакові якості, тоді як занадто холодна вода не зможе ефективно розкрити аромат і смак напою. Ідеальна температура для приготування кави – близько 95 градусів за Цельсієм, що забезпечує збалансований і ароматний напій.

Занадто дрібний чи великий помел кавового зерна

Кавові зерна мають бути такого помелу, щоб вони могли передати весь свій смак та аромат, але не надто дрібного, щоб гуща не потрапляла в напій.