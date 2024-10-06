Домашній суп – це найкращий вибір, який перевершує будь-які варіанти на обід чи вечерю восени. Проте, деякі люди не наважуються готувати суп самостійно, не знаючи, з чого почати.
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Як приготувати осінній суп з беконом всього за 15 хвилин
Сенсація соцмереж cookwithauds поділилася своїм ідеальним рецептом супу з броколі та чедеру з хрустким беконом, який став популярним у TikTok. Його надзвичайно легко приготувати вдома всього за 15 хвилин.
Інгредієнти, які потрібні для приготування супу:
- Одна біла цибулина;
- п'ять-шість зубчиків часнику;
- оливкова олія;
- три столові ложки вершкового масла;
- сіль;
- перець;
- цибулевий і часниковий порошок;
- 1/4 склянки борошна;
- чотири склянки курячого бульйону;
- 1/2 склянки молока зі зниженою жирністю;
- 1/2 склянки половини молока;
- дві склянки сиру чедер;
- броколі;
- шашаткована морква;
- бекон;
- підсмажений і змащений маслом французький хліб.
Покрокова інструкція приготування супу
Шеф-кухарка почала з того, що нарізала кубиками білу цибулю і зубчики часнику. Потім вона дрібно нарізала броколі.
Тепер на сковороду чи каструлю потрібно додати оливкову олію та три шматочки вершкового масла.
Як приготувати осінній суп: дивіться відео
Коли масло нагріється, додайте цибулю, перець, цибулевий та часниковий порошок і сіль. Перемішайте і дайте цибулі злегка підрум'янитися, перш ніж додавати зубчики часнику.
Додайте борошно і перемішуйте до утворення густої пасти. Помішуючи, повільно додайте курячий бульйон. Накриваємо каструлю кришкою і даємо суміші покипіти кілька хвилин.
Додайте молоко та одну чашку сиру чедер. Перемішайте, перш ніж додати другу чашку сиру, сіль і перець.
Осінній суп з беконом та чедером / Фото damndelicious.net
Перед тим, як додати нарізані броколі та моркву, потрібно знову перемішати. Після цього накрийте каструлю кришкою і залиште на кілька хвилин тушкуватися на повільному вогні.
На окремій сковороді підсмажте бекон. Коли суп буде готовий, розлийте його у дві середні тарілки і додайте зверху ще трохи сиру, а також шматочки бекону. Перед тим, як скуштувати страву, підсмажте хліб і намастіть його маслом.