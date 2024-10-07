Італійський сомельє Паоло Бассо, який здобув звання "Найкращого сомельє світу" 2013 році, у колонці для Glion розповів про сенсорні аспекти вина і про те, як ми можемо зрозуміти красу і складність цього таємничого і знаменитого напою.

Дивіться також Що відрізняє капучино від макіато та лате: головні особливості улюблених кавових напоїв

Скуштуйте вино "наосліп", якщо можете

Паоло Бассо вважає, що вино – це найскладніший предмет для вивчення і найскладніший продукт для розуміння. Річ у тім, пояснює сомельє, що вино поєднує геологію, ботаніку, кліматологію, хімію, фізику, психологію. У сукупності це велика порція таємничості.

Передусім Боссо виділяє зір, тому що він може вплинути на нашу оцінку вина. Однак сомельє запевняє, що ключовим є аромат і смак.



Вино варто дегустувати "наосліп" / Фото Istock

Тому він радить завжди дегустувати вино "наосліп". Це означає не бачити етикетки. Інакше на нас впливає форма пляшки, упаковка, бренд, походження, виробник. Все це відволікає нас від справжньої оцінки самого вина.

Наше сприйняття може бути розблоковане, якщо ми реактивуємо наші органи чуття – нюх і смак. Коли ми народжуємося, ці органи чуття працюють дуже добре, але з віком ми перестаємо їх достатньо стимулювати, і вони не настільки "гострі".

Та сомельє запевняє, що цілком можливо розбудити ваші відчуття смаку та нюху.



На смак вина впливає якість бокала / Фото Istock

Після того, як ми розбудили ці відчуття, ми повинні вивчити, що означають відчуття, які ми відчуваємо у вині. Наприклад, якщо ви відчуваєте аромат карамелі у вині, не варто думати "як добре", адже насправді цей запах вказує на те, що вино має дефект окислення.

Також є інші фактори, які впливають на наше чуттєве сприйняття вина. Наприклад, форма і якість бокала дуже сильно впливають на сприйняття сенсорних якостей вина.

Фактор навколишнього середовища

Навколишнє середовище також може відігравати важливу роль у сприйнятті вина. Ось чому для технічних дегустацій навколишнє середовище навмисно робиться максимально нейтральним.

Для повсякденного сприйняття вина гарна обстановка – це добре, хоча й може мати свої підводні камені.



На смак вина впливає середовище / Фото Istock

Наприклад, під час чудової відпустки ви купили кілька пляшок, щоб забрати додому, але потім виявляли, що пити його за межами позитивної та ейфорійної атмосфери набагато менш приємно.

Вино дуже важливо правильно поєднувати. Є деякі продукти, які Паоло Бассо називає "вбивцями вина". Все, що є кислим, гірким або солодким – може зіпсувати наше сприйняття вина.