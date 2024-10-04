Нещодавні дослідження показали, що капучино є улюбленим кавовим напоєм у майже 25 країнах світу. Тренди 24 розповідають, що вирізняє його серед інших кавових напоїв.

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Що таке капучино

Капучино – це кавовий напій, що складається з еспресо, парного молока та молочної піни, збалансованих у рівних пропорціях. Унікальність цього напою полягає в його трирівневій структурі, яка надає йому кремової, повітряної текстури.

Хоча основними компонентами капучино є еспресо, парене молоко та молочна піна, сучасні кавові тренди дозволяють створювати безліч варіацій. Його також можна подавати з додаванням цукру або прикрашати корицею, чи шоколадом.

З італійської мови капучино означає "капюшон", що відсилає до кольору напою, схожого на одяг ченців-капуцинів. Хоча сама назва має австрійське коріння, напій був винайдений в Італії на початку XX століття. Поєднання еспресо та парного молока здобуло велику популярність після Другої світової війни, а в 1980-х роках капучино поширився у США та Європі.

Капучино / Фото Unsplash

Яка різниця між капучино та макіато

У меню кав'ярень можна знайти чимало схожих напоїв на основі еспресо – від капучино до макіато та різні варіації між ними. Хоча всі ці напої мають схожість, капучино вирізняється серед них. Напій починають з порції еспресо, а потім додають парене молоко і молочну піну.

Основна особливість капучино – це гармонійне поєднання еспресо, пареного молока та піни.

Для макіато ж використовують згущене молоко як основу, додають дві порції еспресо і зверху трохи молочної піни. Саме ці відмінності суттєво впливають на смакові відчуття, адже капучино має більш повітряну текстуру завдяки більшій кількості спіненого молока.

Макіато / Фото Unsplash

Що відрізняє капучино від лате

Лате – ще один популярний кавовий напій, який часто плутають із капучино. На перший погляд, вони можуть здаватися схожими, і зрозуміло, чому їх легко переплутати.

Однак капучино є міцнішим напоєм з більш насиченим смаком еспресо та містить менше молока, ніж лате. Для приготування лате потрібно поєднати еспресо, молоко та тонкий шар піни зверху.

Молоко в капучино густіше і пінніше, тоді як лате має більш рідку і вершкову текстуру. Чітке розділення шарів у капучино робить його особливим, у той час, як лате змішується для однорідної текстури. Крім того, у лате інше співвідношення інгредієнтів. Для нього зазвичай 1/3 еспресо до 2/3 пареного молока.

Лате / Фото Pexels

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