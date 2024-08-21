Науковці не радять відмовлятися від кави, проте закликають не зловживати напоєм. Річ у тім, що надмірне споживання кофеїну може мати негативні наслідки.

Цікаво Шкодить чи допомагає: як насправді кава впливає на серце

Як організм реагує на надмірну кількість кофеїну

Дослідження науковців показали, що вживання щодня понад 400 міліграмів кофеїну підвищує ризики серцево-судинних захворювань, а також можуть призвести до гіпертонії. Варто зазначити, що мова йде не тільки про споживання кави, але й газованих напоїв та енергетиків.

Кофеїн впливає на парасимпатичну нервову систему, котра відповідає за розслаблення та заспокоєння організму. Постійний такий вплив має негативні наслідки.

Оскільки кава є стимулятором, вона перериває роботу парасимпатичної системи та збільшує частоту серцевих скорочень і рівень адреналіну, що дає нам змогу бути пильнішими та продуктивнішими, маючи приплив енергії. Але постійний збій може призвести до гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань,

– йдеться в дослідженні.

Тому фахівці радять не зловживати кавою та іншими напоями, котрі містять кофеїн, аби уникнути подібних наслідків. Важливо те, що науковці не говорять про відмову від кави, оскільки дозоване вживання кофеїну в межах норми може навпаки покращувати роботу серцево-судинної системи та зменшувати розвитки захворювань.