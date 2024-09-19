Шеф-кухар Макс Клименко опублікував відео на своїй сторінці у TikTok. Відео зібрало сотні тисяч уподобайок та тисячі коментарів.

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Як правильно їсти бургер

Здавалося б, бургер – доволі проста страва з кількох складників, таких як булка, котлета, салат, помідор та огірок тощо. Та все ж для багатьох є проблемою те, як з'їсти його так, аби бургер не розвалився й не доводилося їсти усі складники окремо.

За словами Макса Клименка, бургер варто їсти, тримаючи догори дриґом. За словами кухаря, таким чином бургер залишиться цілим, а товстіша булка, якою його накривають, будучи внизу вбиратиме усі соки, аби ті не витекли.

Як правильно їсти бургер: дивіться відео

Також кухар застерігає від "розбирання" бургера, зокрема не варто викидати огірки, адже хруст, який відчувається при жуванні є однією з важливих частин повноцінного споживання цієї страви.

Однак спосіб правильного споживання бургера викликав палкі дискусії в коментарях. Чимало коментаторів висловлюють навіть своє обурення, мовляв, ніколи не будуть їсти бургери, перевертаючи їх.