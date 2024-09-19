Якщо хочете спробувати щось нове замість класичного гуакамоле, зверніть увагу на альтернативний соус з авокадо. Про цей рецепт із несподіваним інгредієнтом розповідають Тренди 24.

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Як приготувати цей соус

Почати треба з того, що розрізати авокадо навпіл, видалити кісточку і нарізати м'якуш на маленькі шматочки для легшого змішування. Потім вичавити сік з половинки лайма і відкласти його на потім.

Найцікавіше в цьому рецепті – це три варені яйця. Їх потрібно розрізати на шматочки і додати разом з авокадо у блендер.

Далі треба додати дві столові ложки оливкової олії, щоб надати соусу густоти, а також чайну ложку солі, половину чайної ложки меленого орегано та дрібку чорного перцю для смаку. Потім увімкнути блендер на високу швидкість і поступово додайте сік лайма.

Цей соус можна зберігати в герметичній ємності в холодильнику до двох місяців, що робить його чудовим доповненням до будь-яких страв мексиканської кухні. Перед подачею можна прикрасити зеленню для кращого вигляду та аромату.

Не забувайте, що авокадо – це не лише смачно, але й дуже корисно. Він багатий на вітаміни, мінерали та корисні речовини.