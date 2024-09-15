Відомий шеф-кухар розкрив рецепт еталонного борщу. Він також зізнався, що саме батько розкрив секрети приготування цієї страви.

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Як приготувати еталонний борщ

Клопотенко поділився, що приготування його першого борщу сталося дуже раптово. Він просто одного дня повернувся зі школи, а тато дав йому в руки здоровенну капустину і промовив: "Ну що, Женю, час настав".

Відверто, перспектива шинкування капусти захоплювала мене значно менше, ніж можливість поганяти м'яча з друзями. Але я підкорився й поринув у процес приготування. Нарізав кубиками картоплю, підсмажував моркву, вичавлював у бульйон квашені томати. І в якийсь момент відчув неймовірну насолоду від того, що роблю. Так тато допоміг мені зварити перший у житті борщ. І що важливо, вселив у мене чи не найбільший зародок любові до України,

– поділився шеф-кухар.

Ресторатор зазначає, що саме цей спогад нині надає йому багато сил. Мало того, виявилося, що в родині Клопотенків рецепт цього борщу передається від батька до сина, а дід Євгена також був великим шанувальником цієї страви.

Шеф-кухар вважає еталонним той рецепт борщу, за яким готують у його ресторані "100 років тому вперед". Він включає свіжий буряковий сік та карпатський леквар, а готують його в печі, створеній полтавськими майстрами.

Щодо рецепта чи особливих технік приготування класичного українського борщу, Євген Клопотенко переконаний, що не існує чіткого переліку обов’язкових інгредієнтів.

Що дізнався Клопотенко про борщ мандруючи Україною

Мандруючи Україною у пошуках цікавих рецептів, я зрозумів, що в різних куточках країни різний борщ. Є схожі принципи та техніки приготування, але кожна родина додає до борщу щось своє: хтось квасолю, хтось гриби, хтось копчену грушу. Всі ці інгредієнти — ніби частинка історії окремої родини,

– поділився Клопотенко.

Наприклад, на Одещині Клопотенку стверджували, що потрібно натирати всі овочі для борщу, запевняючи, що лише так можна досягти ідеального смаку.

У Карпатах, навпаки, запевняли, що тертку не можна використовувати, і овочі потрібно різати виключно смужками. А в центральних регіонах йому сказали, що правильний спосіб — це нарізати овочі кубиками.

"Тобто ми всі готові боротися за свій унікальний рецепт борщу й одночасно всі об’єднані цією стравою. В цьому й наша сила", — резюмував шеф-кухар.