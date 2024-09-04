Кава може впивати на засвоєння поживних речовин деяких продуктів і навпаки. Крім того, кава здатна посилити вплив окремих речовин на організм, що теж може бути шкідливим.

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З якими продуктами краще не вживати каву

Кава за своєю природою є кислою, тому не варто вживати її разом із цитрусовими фруктами. Цитрусові та їхні соки також мають високу кислотність і можуть сприяти розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, яка часто супроводжується такими симптомами, як нудота, здуття живота та печія. Спільне вживання кави та цитрусових може спричинити подразнення слизової оболонки шлунка й погіршити ці симптоми. Крім того, терпкий та кислий смак цитрусових може змінити смак кави, зробивши її гіркою та неприємною.

За даними досліджень, кава може впливати на засвоєння поживних речовин у кишечнику, а особливо заліза. Тому поєднання кави та червоного м'яса, яке є джерелом цього мінералу не рекомендують, оскільки така комбінація може знизити користь м'яса.



Не варто вживати каву та стейки з червоного м'яса / Фото Pexels

Схожою є й історія з засвоєнням кальцію, яке містить молоко, в одній чашці якого міститься майже чверть добової потреби кальцію для організму. Цей мінерал необхідний для здоров'я кісток, м'язової функції, згортання крові та вироблення гормонів. Поєднання кави та молока знижує рівень засвоєння кальцію, який потім виводиться з організму в сечі. Це є загрозливим для організму, адже кальцій може накопичуватися в нирках та утворювати камені.



Експерти не радять вживати каву з молоком / Фото Pexels

Регулярне вживання кави, а надто понад 3 чашок щодня може підвищувати рівень "поганого" холестерину і, відповідно, зменшувати кількість "хорошого". Тому науковці зазначають, що поціновувачам кави рекомендовано відмовитися від смаженої їжі, оскільки вона підвищує ризик серцево-судинних захворювань і вживання таких страв разом з кавою тільки збільшує їх.



Не варто вживати каву і смажену їжу / Фото Pexels

Сухі сніданки часто збагачені необхідними вітамінами та мінералами, наприклад цинком. Проте кава може впливати на біодоступність цинку. Хоча жодне із сучасних досліджень не розкриває взаємозв'язок між споживанням кави і засвоєнням поживних речовин зі збагачених сухих сніданків, проте з урахуванням впливу на засвоєння кальцію та заліза, все ж рекомендовано вживати ці продукти окремо.



Сухі сніданки краще не поєднувати з кавою / Фото Pexels

Також при вживанні 3 і більше чашок кави не рекомендують вживати продукти з високим вмістом натрію (розсоли, соуси, бульйони, мариновані овочі тощо), адже цей мінерал впливає на артеріальний тиск, як і великі дози кофеїну.

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