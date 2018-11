Труднощі англійської: російський тренер переплутав слова – вийшов сексуальний підтекст

Російський футбольний тренер нідерландського "Вітесса" Леонід Слуцький під час інтерв'ю перед грою його команди проти ПСВ потрапив у досить незручну курйозну ситуацію після гри своєї команди. Зокрема, він переплутав співзвучні слова та, схоже, навіть цього не зрозумів.

Відповідне відео зявилося у мережі.

Так, під час інтерв’ю кореспондент попросив його прокоментувати інформацію про інтерес з боку лісабонського "Спортінга".

У підсумку наставник запевнив, що є відданим "Вітессу" та додав (з 0:35 на відео): "If only owner or maybe director suck me, in this situation i will go out" ("Якщо власник або, може бути, директор відсмокче мені, то лише за такої ситуації я піду").

Зауважимо, що росіянин переплутав англійські голосні (a і u), і у підсумку замість "звільнити" (sack) виголосив "відсмокче" (suck).

Кореспондент, зі свого боку, одразу помітив, що щось у словах Слуцького – не так і перепитав того, однак тренер так і не зрозумів, що припустився курйозної помилки.

| Wordt Leonid Slutskiy de nieuwe trainer van Sporting Lissabon?



"Alleen als de eigenaar..."



Bekijk hier het hele interview ️ https://t.co/C2lxGzYGQq#psvvit pic.twitter.com/pQOpNaHFBG — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 3, 2018

До слова, Леонід Случцький тренував свого часу збірну Росії з футболу та після провалу на Євро-2016, він заявив, що його команда разом із ним – лайно.