Трудности английского: российский тренер перепутал слова – вышел сексуальный подтекст

Российский футбольный тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий во время интервью перед игрой его команды против ПСВ попал в довольно неловкую курьезную ситуацию после игры своей команды. В частности, он перепутал созвучные слова и, похоже, даже этого не понял.

Соответствующее видео появилось в сети.

Так, во время интервью корреспондент попросил его прокомментировать информацию об интересе со стороны лиссабонского "Спортинга".

В итоге наставник заверил, что является верным "Витессу" и добавил (с 0:35 на видео): "If only owner or maybe director suck me, in this situation i will go out" ("Если владелец или, может быть, директор отсосет мне, то только в такой ситуации я пойду").

Заметим, что россиянин перепутал английские гласные (a и u), и в итоге вместо "уволить" (sack) произнес "отсосет" (suck).

Корреспондент, со своей стороны, сразу заметил, что что-то в словах Слуцкого – не так и спросил того, однако тренер так и не понял, что допустил курьезную ошибку.

| Wordt Leonid Slutskiy de nieuwe trainer van Sporting Lissabon?



"Alleen als de eigenaar..."



Bekijk hier het hele interview ️ https://t.co/C2lxGzYGQq#psvvit pic.twitter.com/pQOpNaHFBG — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 3, 2018

К слову, Леонид Слуцкий тренировал в свое время сборную России по футболу после провала на Евро-2016, он заявил, что его команда вместе с ним – дерьмо.