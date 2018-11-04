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      Трудности английского: российский тренер перепутал слова – вышел сексуальный подтекст

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      Как владелец, или тренер мне отсосет, – российский тренер Слуцкий попал в неудобный конфуз
      Как владелец, или тренер мне отсосет, – российский тренер Слуцкий попал в неудобный конфуз / Соцсети

      Российский футбольный тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий во время интервью перед игрой его команды против ПСВ попал в довольно неловкую курьезную ситуацию после игры своей команды. В частности, он перепутал созвучные слова и, похоже, даже этого не понял.

      Соответствующее видео появилось в сети.

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      Так, во время интервью корреспондент попросил его прокомментировать информацию об интересе со стороны лиссабонского "Спортинга".

      В итоге наставник заверил, что является верным "Витессу" и добавил (с 0:35 на видео): "If only owner or maybe director suck me, in this situation i will go out" ("Если владелец или, может быть, директор отсосет мне, то только в такой ситуации я пойду").

      Заметим, что россиянин перепутал английские гласные (a и u), и в итоге вместо "уволить" (sack) произнес "отсосет" (suck).

      Корреспондент, со своей стороны, сразу заметил, что что-то в словах Слуцкого – не так и спросил того, однако тренер так и не понял, что допустил курьезную ошибку.

      К слову, Леонид Слуцкий тренировал в свое время сборную России по футболу после провала на Евро-2016, он заявил, что его команда вместе с ним – дерьмо.

      Теги: Футбол Курьезные новости Нидерланды Новости России
      Источник: 24 канал
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