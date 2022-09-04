Пораненого чоловіка знайшли на вулиці Торговій. Туди негайно виїхали правоохоронці.

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У центрі Львова вбили чоловіка

У пресслужбі поліції Львівщини розповіли, що отримали повідомлення від медиків швидкої про те, що на вулиці Торговій виявили чоловіка з ножовим пораненням. Інцидент трапився приблизно о 16:45. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Пізніше правоохоронці встановили, що конфлікт між раніше судимим 44-річним львів'янином і 37-річним уродженцем Закарпаття трапився на проспекті Чорновола. Під час суперечки старший витягнув ніж та вдарив ним молодшого у живіт.



Львів'янин вдарив закарпатця ножем в живіт / Фото поліції Львівщини

Пораненого чоловіка намагався реанімувати, проте нічого не вдалося. Закарпатця відвезли у лікарню, де він і загинув на операційному столі.

Зловмисника оперативно розшукали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Львів'янину загрожує суворе покарання – 15 років у в'язниці.

Зверніть увагу! Нещодавно в столичну дитячу школу верхової їзди прийшов 21-річний житель Житомирщини з ножем. Він жорстоко вбив папугу, який жив у навчальному закладі. Пізніше стало відомо, що зловмисник перебував у стані наркотичного сп'яніння.



Перехожі знайшли на вулиці Торговій пораненого чоловіка / Фото із соцмереж

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