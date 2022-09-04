Раненого мужчину нашли на улице Торговой. Туда немедленно уехали правоохранители.
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В центре Львова убили мужчину
В пресс-службе полиции Львовщины рассказали, что получили сообщения от медиков скорой о том, что на улице Торговой обнаружили мужчину с ножевым ранением. Инцидент произошел около 16:45. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Позже правоохранители установили, что конфликт между ранее судимым 44-летним львовянином и 37-летним уроженцем Закарпатья произошел на проспекте Чорновила. Во время спора старший вытащил нож и ударил им младшего в живот.
Львовянин ударил закарпатца ножом в живот / Фото полиции Львовщины
Раненого мужчину пытался реанимировать, однако ничего не удалось. Закарпатца отвезли в больницу, где он погиб на операционном столе.
Злоумышленника оперативно разыскали. Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Львовянину грозит суровое наказание – 15 лет в тюрьме.
Прохожие нашли на улице Торговой раненого мужчину / Фото из соцсетей
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