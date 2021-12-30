Ризики одночасного поширення Дельти й Омікрону

Зокрема, очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус попередив, що високий ступінь передачі Омікрону посилює поширення штаму Дельта.

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Навантаження на межі краху

У ВООЗ назвали ситуацію"небезпечною". Попри те, що інфіковані Омікроном переносять хворобу легше, ніж попередніми варіантами вірусу, швидке поширення мутацій може призвести до збільшення кількості госпіталізацій та смертей.

Це чинить і чинитиме величезний тиск на виснажених працівників системи охорони здоров'я, які знаходяться на межі краху,

– сказав глава ВООЗ.

Актуально про ситуацію у світі

27 грудня захворюваність на коронавірус у світі за добу побила рекорд через поширення Омікрону. Добовий показник нових випадків заражень сягнув 1,44 мільйона.

Із грудня у світі щодня реєструється близько 900 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

Рекордні показники захворюваності на коронавірус фіксуються у Франції, Данії, Португалії, Великобританії, Австралії та Польщі.

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У США за останній тиждень фіксують в середньому понад 265 тисяч нових випадків зараження. Головний медичний радник президента США Джо Байден доктор Ентоні Фаучі вважає, що пік хвилі Омікрону в країні відбудеться наприкінці січня.

Які останні наукові дані про Омікрон Одразу Одразу 2 нових дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту. Згідно з дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

Хто частіше заражається штамом Омікрон – дивитись відео