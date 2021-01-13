Турецький суд засудив письменника, проповідника та телеведучого Аднана Октара до 1075 років за ґратами за 10 окремих злочинів. Зокрема, його визнали винним у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх.

Також суд визнав його вину 64-річного чоловіка у створенні та керівництві злочинною організацією, політичному та військовому шпигунстві, зв'язках з "терористичним угрупуванням Ґюлена", катуванні та погрозах, повідомляє NTV.

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Коротко про Октара Аднана

Аднан Октар заснував культ "ісламського креаціонізму". Він по-своєму трактував Коран, крім цього – заперечував еволюційну теорію Дарвіна.Він є автором понад 300 книг, перекладених на 76 мов.

Чоловік мав власний телеканал, який транслював його проповіді. Суспільство негативно реагувало на такі ефіри – часто у них з'являлися жінки у відвертому одязі.

Що відомо про його секту

У матеріалах справи мовиться про те, що угрупування Октара діяло з кінця 1990-х. Жінки, які хотіли вивчати релігію, насправді потрапляли у справжнісіньку секту. Там їх регулярно ґвалтували.

Октар називав дівчат, які його оточували, "котиками". Він змусив їх коригувати зовнішність у хірургів, аби вона була близькою до його ідеалу. У всіх було світле волосся, однакові форми обличчя, губ.



Аднан Октар та учасниці його секти / Фото з соцмереж

Деталі про справу

Аднана Октара арештували ще у 2018 році. Майно, яке тоді у нього вилучили правоохоронці, вивозили аж 6 вантажівок.

Крім цього, поліція також під час обшуків виявила 70 одиниць зброї з боєприпасами, багато грошей та протизаплідних таблеток.

Зверніть увагу! Всього у справі проходили 236 людей, а на лаві підсудних опинилося 78 послідовників Октара – їм висунули низку обвинувачень.