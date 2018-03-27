У Черкасах презентували фільм про спротив українських моряків під час окупації Криму

У Черкасах презентували першу воєнну драму про спротив українських моряків під час окупації Криму. Фільм "Черкаси" знятий на реальних подіях.

Березень 2014 року. Озеро Донузлав. Найглибше у Криму. Український корабель "Черкаси" третій тиждень відбиває атаки російських окупаційних військ. Вийти у море українські моряки не можуть – шлях перекрили затоплені російські кораблі. Пришвартуватися члени команди також відмовляються, адже це означає – здати корабель "зеленим чоловічкам". Морський тральщик "Черкаси" єдиний з 13 українських кораблів, чия команда навіть під прицілом смерті не спустила державного прапора. Командир корабля Юрій Федаш і досі не шкодує, що ризикнув.

"Насамперед я вирахував неблагонадійний особовий склад і його висадив з корабля. І у нас всі були хлопці більш патріотично налаштовані. Повпливав на те, що надходження інформації з зовнішніх джерел не набуло всяких сепаратистських настроїв", – сказав командир морського тральщика "Черкаси" Юрій Федаш.

Три тижні без зв’язку і будь-якої допомоги моряки високо тримали український прапор навіть в оточенні ворожих військових. Адже доки був хоч один стяг – Крим не вважався захопленим.25 березня ввечері російські військові захопили корабель. Штурмували за допомогою двох вертольотів Мі-35 та трьох швидкісних катерів. Щоб ці емоції якнайточніше передати у фільмі, Юрій Федаш консультував режисера

"Ми у важкій ситуації, коли немає ні зв’язку, ні постачання, ні підтримки. Ми намагалися якомога довше протриматися за український прапор. У фільмі все на 70% правдиво", – зазначив командир морського тральщика "Черкаси" Юрій Федаш.

"Я думав, що там буде більше все розбавлене гумором. А в кінцевому монтажі вийшла така дуже драма. Це не попкорновий фільм", – пояснив режисер фільму "Черкаси" Тимур Ященко.

Бюджет фільму – 40 мільйонів гривень. 17 з них – державне фінансування. Знімали в Одесі, Очакові та невеличкому селі на Чернігівщині.

"Цей проект, я сподіваюсь, стане одним із таких топів не тільки розповіді про героїчні події, а й становлення українського національного кінематографу", – зауважив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

На широкий екран стрічка вийде на День Незалежності.